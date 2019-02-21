Baring Vostok счел обвинение против Калви следствием коммерческого спора

Обвинения, предъявленные следствием основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, — это следствие коммерческого спора вокруг банка «Восточный». Об этом говорится в сообщении инвестфонда, поступившем в РБК.

Baring Vostok убежден в правомерности действий сотрудников, считает, что они действовали в соответствии с законом, и не согласен с выдвинутыми обвинениями, сообщили в инвестфонде.

Ранее Калви предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в феврале он убедил акционера банка «Восточный» принять в счет долга акции компании International Financial Technology Group S.C.A. у «Первого коллекторского бюро» на сумму 3 млрд руб. Как считает СК, реальная рыночная стоимость этих бумаг составила 600 тыс. руб.

Сам основатель Baring Vostok не признал вину. Он связал дело с корпоративным конфликтом, участником которого был заявитель — акционер «Восточного» Шерзод Юсупов.