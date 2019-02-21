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«Дело Baring Vostok» ,  
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Baring Vostok счел обвинение против Калви следствием коммерческого спора

Обвинения, предъявленные следствием основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, — это следствие коммерческого спора вокруг банка «Восточный». Об этом говорится в сообщении инвестфонда, поступившем в РБК.

Baring Vostok убежден в правомерности действий сотрудников, считает, что они действовали в соответствии с законом, и не согласен с выдвинутыми обвинениями, сообщили в инвестфонде.

Общество
Основателю Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение

Ранее Калви предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в феврале он убедил акционера банка «Восточный» принять в счет долга акции компании International Financial Technology Group S.C.A. у «Первого коллекторского бюро» на сумму 3 млрд руб. Как считает СК, реальная рыночная стоимость этих бумаг составила 600 тыс. руб.

Сам основатель Baring Vostok не признал вину. Он связал дело с корпоративным конфликтом, участником которого был заявитель — акционер «Восточного» Шерзод Юсупов.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Помимо основателя инвестфонда, ​по делу проходят сотрудники фонда Иван Зюзин и Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (экс-партнер правления банка «Восточный») и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Фигуранты арестованы до 13 апреля.

Теги: Baring Vostok, Майкл Калви, обвинения
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