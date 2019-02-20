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«Дело Baring Vostok» ,  
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Фигурантам дела Baring Vostok предъявили обвинение
Правоохранительные органы предъявили первые обвинения фигурантам дела Baring Vostok, директору по инвестициям Ивану Зюзину и партнеру компании Вагану Абгаряну
Ваган Абгарян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Топ-менеджерам Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину предъявлено обвинение, сказал РБК представитель адвокатского бюро «Рустам Курмаев и партнеры» (защищает большинство фигурантов дела Baring Vostok).

Это произошло 20 февраля, в СИЗО №4, где они находятся под арестом.

«Сегодня было предъявлено обвинение Ивану Зюзину, одновременно с Ваганом Абгаряном. Насколько я знаю, они первые из фигурантов дела в отношении топ-менеджеров Baring Vostok, кому было предъявлено обвинение», — сообщил РБК Алексей Лежников, адвокат Зюзина из юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». Он также добавил, что «действия, которые описаны в предъявленном обвинении, являются искаженным описанием тех событий, которые происходили».

«Согласно позиции следствия, в результате преступных действий денежные средства в сумме не менее 2,5 млрд руб. остались в собственности подконтрольного Майклу Калви НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ), а банк «Восточный» утратил возможность возврата указанных денежных средств, что причинило банку ущерб, — пояснил РБК адвокат Абгаряна Рустам Курмаев. — Мой клиент сообщил, что свою вину не признает, что суть обвинений ему непонятна и что он готов отвечать на любые вопросы следствия».

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Рассмотрение апелляции на решение об аресте Абгаряна назначено на 25 февраля, на арест Зюзина — на 27 февраля.

Инвестиционная компания Baring Vostok специализируется на вложениях в России и странах СНГ. Правоохранительные органы задержали Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна в один день с задержанием главы Baring Vostok Майкла Калви. Вместе с ними по делу о мошенничестве, совершенном ​организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), проходят директор финансового департамента Baring Vostok Филипп Дельпаль, а также советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев​ и гендиректор ПКБ Максим Владимиров.

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По версии следствия, Калви в феврале 2017 года убедил акционера банка «Восточный» принять в счет долга (2,5 млрд руб.) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. у ПКБ на сумму 3 млрд руб., в то время как реальная рыночная стоимость этих бумаг составила 600 тыс. руб.

В ПКБ контроль Калви над компанией опровергли. В Baring Vostok настаивают, что стоимость ценных бумаг была оценена верно. Сам Майкл Калви считает, что возбуждение дела связано с корпоративным конфликтом, участником которого был заявитель — акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов.
 

Авторы: Тимофей Дзядко, Наталья Демченко
Теги: Baring Vostok, уголовное дело
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