Совкомбанк объявил о покупке банка из «дела Калви»

Совкомбанк договорился о покупке банка «Восточный». Сделку планируется закрыть в течение нескольких недель после одобрения ЦБ и ФАС, сообщили в Baring Vostok

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Совкомбанк выкупит у фондов Baring Vostok, компании «Финвижн» и Шерзода Юсупова принадлежащие им пакеты акций банка «Восточный», говорится в сообщении Baring Vostok.

«Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС. Сделка проходит на рыночных условиях, но финансовые параметры и цену сделки стороны не раскрывают. Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк «Восточный» в течение 12-18 месяцев», — сообщили в Baring Vostok.

Ранее о том, что Совкомбанк планирует купить банк «Восточный», сообщили источники ТАСС и «Интерфакса». По информации последнего, все акционеры «Восточного» подписали обязывающие продать акции Совкомбанку документы.

Аветисян с партнерами и Baring Vostok спорили о праве контролировать «Восточный» в течение трех лет. В августе 2016 года кипрская компания Evison и BOC Russia (в будущем «Финвижн») Аветисяна договорились объединить свои банки «Юниаструм» и «Восточный». Сделка завершилась в 2017 году. Предполагалось, что контроль в банке перейдет ко второй группе акционеров. Для этого стороны заключили соглашение об опционе на 9,99%. В случае его реализации группа Аветисяна получила бы более 50% акций, но опцион так и не был исполнен.