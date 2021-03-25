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Финансы ,  
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Совкомбанк объявил о покупке банка из «дела Калви»

Совкомбанк договорился о покупке банка «Восточный». Сделку планируется закрыть в течение нескольких недель после одобрения ЦБ и ФАС, сообщили в Baring Vostok
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Совкомбанк выкупит у фондов Baring Vostok, компании «Финвижн» и Шерзода Юсупова принадлежащие им пакеты акций банка «Восточный», говорится в сообщении Baring Vostok.

«Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС. Сделка проходит на рыночных условиях, но финансовые параметры и цену сделки стороны не раскрывают. Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк «Восточный» в течение 12-18 месяцев», — сообщили в Baring Vostok.

Ранее о том, что Совкомбанк планирует купить банк «Восточный», сообщили источники ТАСС и «Интерфакса». По информации последнего, все акционеры «Восточного» подписали обязывающие продать акции Совкомбанку документы.

Baring Vostok и Артем Аветисян завершили трехлетний спор за «Восточный»
Финансы
Артем Аветисян

Аветисян с партнерами и Baring Vostok спорили о праве контролировать «Восточный» в течение трех лет. В августе 2016 года кипрская компания Evison и BOC Russia (в будущем «Финвижн») Аветисяна договорились объединить свои банки «Юниаструм» и «Восточный». Сделка завершилась в 2017 году. Предполагалось, что контроль в банке перейдет ко второй группе акционеров. Для этого стороны заключили соглашение об опционе на 9,99%. В случае его реализации группа Аветисяна получила бы более 50% акций, но опцион так и не был исполнен.

«Финвижн» утверждала, что фонд намеренно препятствовал реализации опциона и игнорировал уведомления о его исполнении. В июне 2019 года Evision по решению суда исполнила опцион и Baring Vostok утратил контроль над банком. До этого Evision владела 51,6% акций. Кипрская компания также подавала иск о мошенничестве к «Финвижн», претензии были связаны со сделками, проводившимися в Юниаструм Банке до слияния с «Восточным».

Суд приобщил к делу Калви документы об истории «растраченных» ₽2,5 млрд
Финансы
Майкл Калви

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В октябре 2020 года Baring Vostok и Артем Аветисян завершили трехлетний спор за «Восточный». Стороны заключили мировое соглашение, согласно которому они должны отказаться от всех исков друг к другу.

Во время корпоративного конфликта акционеров «Восточного» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве против топ-менеджеров Baring Vostok, в частности против основателя фонда Майкла Калви. Дело завели по заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова.

По версии следствия, Калви убедил совет директоров банка проголосовать за уступку кредита Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургской инвестиционной компании IFTG, которые, как считало следствие, стоили гораздо меньше — 600 тыс. руб. Позже обвинение переквалифицировали с хищения на растрату. Калви свою вину отрицает, а уголовное преследование назвал незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

Дело Калви и его коллег по фонду по-прежнему слушается в суде. Осенью аффилированное с Baring Первое коллекторское бюро (ПКБ) в рамках урегулирования спора между акционерами перечислило банку 2,5 млрд руб. в качестве погашения ущерба. В начале марта Калви заявил, что его фонд продавать долю в банке не собирается.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Совкомбанк «Восточный»
Материалы по теме
Банк «Восточный» отказался от иска к Майклу Калви на ₽2,5 млрд
Общество
Baring Vostok оценил освобождение Калви из-под домашнего ареста
Бизнес
Baring и компания Аветисяна подписали мировое по спору за «Восточный»
Финансы
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