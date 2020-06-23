У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание

У основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом по уголовному делу, обнаружено онкологическое заболевание. Об этом сообщила его защита в апелляционной жалобе

Майкл Калви (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеванием. Защита попросила учесть этот факт Первый апелляционный суд, где во вторник, 23 июня, рассматривается апелляция на его содержание под домашним арестом.

Защита Калви в апелляционной жалобе ссылалась на то, что суд, продливший его арест, нарушил принципы гуманности, сообщил судья. Об этом передает корреспондент РБК из зала суда. Как отметила защита, суд принял такое решение, несмотря на соблюдение обвиняемым всех условий содержания под арестом и наличия у него онкологического заболевания. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защита предоставляла справки о состоянии здоровья Калви на прошлом заседании и он попросил судью обратить на это внимание.

«Одно из самых печальных обстоятельств: Майкл Калви в течение срока участия в этом совершенно необоснованном деле заболел и борется с этой болезнью. Я не имею прав более подробно об этом говорить. Если Майкл сочтет необходимым сказать об этом более подробно, он скажет. Вы располагаете медицинскими документами», — заявил Гриднев.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Калви и партнер Юсупова, владелец компании «Финвижн», котролировавшей более 30% банка, Артем Аветисян договорились объединить свои банки «Восточный» и «Юниаструм» в 2016 году, однако затем у фонда возникли претензии к сделкам, проводившимся в «Юниаструме» до слияния. Всего фонд заявлял о подозрении в выводе активов из банка Аветисяна на 3,6 млрд руб. Baring Vostok подал в 2018 году заявление с этими претензиями в Высокий суд Лондона, Аветисян и «Финвижн» направили встречные требования. Одновременно фонд отказался исполнять опцион на 10% акций банка в пользу «Финвижн».