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Дело Baring Vostok ,  
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У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание

У основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом по уголовному делу, обнаружено онкологическое заболевание. Об этом сообщила его защита в апелляционной жалобе
Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеванием. Защита попросила учесть этот факт Первый апелляционный суд, где во вторник, 23 июня, рассматривается апелляция на его содержание под домашним арестом.

Защита Калви в апелляционной жалобе ссылалась на то, что суд, продливший его арест, нарушил принципы гуманности, сообщил судья. Об этом передает корреспондент РБК из зала суда. Как отметила защита, суд принял такое решение, несмотря на соблюдение обвиняемым всех условий содержания под арестом и наличия у него онкологического заболевания. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защита предоставляла справки о состоянии здоровья Калви на прошлом заседании и он попросил судью обратить на это внимание.

«Одно из самых печальных обстоятельств: Майкл Калви в течение срока участия в этом совершенно необоснованном деле заболел и борется с этой болезнью. Я не имею прав более подробно об этом говорить. Если Майкл сочтет необходимым сказать об этом более подробно, он скажет. Вы располагаете медицинскими документами», — заявил Гриднев.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Калви и партнер Юсупова, владелец компании «Финвижн», котролировавшей более 30% банка, Артем Аветисян договорились объединить свои банки «Восточный» и «Юниаструм» в 2016 году, однако затем у фонда возникли претензии к сделкам, проводившимся в «Юниаструме» до слияния. Всего фонд заявлял о подозрении в выводе активов из банка Аветисяна на 3,6 млрд руб. Baring Vostok подал в 2018 году заявление с этими претензиями в Высокий суд Лондона, Аветисян и «Финвижн» направили встречные требования. Одновременно фонд отказался исполнять опцион на 10% акций банка в пользу «Финвижн».

Мосгорсуд продлил домашний арест Майкла Калви до 13 августа
Общество
Майкл Калви

Поучаствовать в споре Калви не удалось: он был задержан в феврале 2019 года вместе с другими фигурантами дела. Изначально их подозревали в хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного». По версии следствия, Калви и другие сотрудники Baring Vostok убедили совет директоров банка, в котором состоял Юсупов, проголосовать за обмен кредита ПКБ (аффилировано Baring Vostok) в размере 2,5 млрд руб. на акции фонда IFTG, инвестировавшего в финтех-стартапы. Акции IFTG стоили значительно дешевле 2,5 млрд руб. и остальные средства были похищены, предполагало следствие. Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом и заявлял, что сделка с ПКБ была нужна для возвращения кредита группе БКС на ту же сумму, по которому были заложены евробонды на 5 млрд руб. на балансе «Восточного».

Спор Калви и Аветисяна в Лондоне перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Финансы
<strong>Артем Аветисян</strong>

Ближе к завершению расследования в конце 2019 года в деле появился новый фигурант — бывший сотрудник «Восточного» Александр Цакунов, а обвинение было переквалифицировано с хищения на растрату. Таким образом, конструкция с обманом совета директоров была исключена из дела. Назывались разные оценки стоимости акции IFTG, но в деле есть одна, заказанная судом. Согласно этой оценке акции стоят 3,8 млрд руб., но из-за ограничений в уставе IFTG на момент сделки они оценивались не более чем в 260 млн руб. При этом ограничения были устранены еще до начала уголовного дела.

В последний раз срок содержания Калви под домашним арестом был продлен в мае до 13 августа 2020 года. Под домашним арестом также находятся его коллеги из фонда Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Ваган Абгарян, бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев, Александр Цакунов и глава «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.

Автор: Павел Казарновский
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