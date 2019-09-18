Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви

Бумаги, чья оценка стала базой для обвинений против главы фонда Baring Vostok, стоят не ₽600 тыс, как считало следствие, а ₽3,8 млрд., выявила экспертиза. Но с учетом ограничений в уставе акции оценили на момент сделки в ₽260 млн

Майкл Калви (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию. Источник РБК, знакомый с ходом следствия, подтвердил эту информацию. По его словам, оценку проводил независимый оценщик. Следователь говорил о том, что заказана новая оценка еще на июльском заседании об избрании меры пресечения Калви.

Акции IFTG были переданы «Восточному» в феврале 2017 года в обмен на прощение долга Первому коллекторскому бюро. За эту сделку на совдире Восточного голосовали Майкл Калви, другие менеджеры Baring Vostok и Шерзод Юсупов.

Из-за ограничения в уставе IFTG, которые были выявлены аудитором PWC, оказалось, что владелец пакета, доставшегося «Восточному», мог претендовать на выплату дивидендов всего лишь на $3500. Уже в сентябре 2018 года ошибку в уставе исправили и убрали ограничения, закрепив за ценными бумагами конкретные активы — доли в в работающих на фондовых рынках ITI Capital и ITI Funds, маркетплейсе Finvale и стартапе в сфере эквайринга 2can & iBox.

Независимый оценщик, заказанный следствием, установил, что из-за ограничений в уставе IFTG на момент сделки — акции стоили все же больше $3500 — 260 млн руб., сказал собеседник РБК.

Baring Vostok и адвокат Калви Дмитрий Клеточкин не ответили на вопросы РБК.