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Дело Baring Vostok ,  
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Суд приобщил к делу Калви документы об истории «растраченных» ₽2,5 млрд

Суд принял документы, показывающие, что 2,5 млрд руб., в растрате которых обвиняют Майкла Калви и партнеров, были выплачены для погашения долга перед «БКС Кипр». Выгоды от сделки Baring Vostok не получил, настаивают обвиняемые
Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Мещанский районный суд в среду, 17 марта, приобщил к уголовному делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров документы, которые показывают историю появления у банка «Восточный» забалансовых обязательств на 2,5 млрд руб. На их погашение банк выдал кредит аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро (ПКБ), именно эти кредитные средства следствие вменяет обвиняемым как растрату. Удовлетворение ходатайства о приобщении документов РБК подтвердила адвокат фигуранта дела Ивана Зюзина Виктория Бурковская.

По версии обвинения, Калви вместе с коллегами растратили 2,5 млрд руб., выданных в пользу Первого коллекторского бюро и кипрской компании Balakus. Обвиняемые и их защитники настаивают на том, что в действительности фигуранты не получили никакой выгоды от этой сделки. Кредитные средства пошли на погашение долга перед компанией «БКС Кипр» (европейская «дочка» БКС), заявлял Калви еще до завершения следствия в августе 2020 года, но в ходе предварительного расследования документы к делу не приобщались. Их подробности впервые были озвучены в Мещанском суде.

Банк «Восточный» отказался от иска к Майклу Калви на ₽2,5 млрд
Общество
Майкл Калви

Документы свидетельствуют о том, что «БКС Кипр» еще в 2014 году по договору с банком «Восточный экспресс» (бывшее название «Восточного») предоставила 2,5 млрд руб. связанной с ним кипрской компании Balakus, а банк выделил обеспечение по займу — еврооблигации на 5 млрд руб. В частности, речь идет о соглашении о внесении изменений в договор между «БКС Кипр» и банком от 29 октября 2014 года, «согласно которому «БКС Кипр» предоставляет финансирование заемщику (с 10 декабря 2014 года компании Balakus), а банк предоставляет обеспечение и полностью отвечает за обязательства заемщика перед БКС», следует из ходатайства. Всего суд приобщил девять документов, среди которых переписка и различные соглашения Balakus и «БКС Кипр».

Соглашение было подписано бывшим акционером и предправления банка Сергеем Власовым, а Balakus контролировалась его близкой родственницей Ольгой Князевой, говорится в письменных показаниях Зюзина (есть у РБК), приобщенных судом в среду (Зюзин зачитал их во время заседания). В 2014 году подконтрольная Baring Vostok кипрская компания Evison была миноритарием «Восточного».

Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста
Общество
Майкл Калви

«Мне достоверно неизвестно, но я полагаю, что плохое финансовое состояние банка и необходимость выкупа казначейских акций банка послужили основанием для заключения сделки с БКС Кипр», — написал Зюзин. О том, что банк имел на своем балансе пакет собственных акций (5,6%, выкуплены в 2012 году и стали казначейскими), которые по закону нельзя держать более 12 месяцев, ранее рассказывал источник РБК, называя это причиной получения кредита у БКС. Банк выкупил собственные акции у сторонних структур после привлечения займа у «БКС Кипр», позднее в своих показаниях суду это подтверждал Калви.

В 2015 году банк выдал кредиты ПКБ на 2,5 млрд руб., которые были направлены на погашение обязательств перед БКС. Balakus нельзя было исключить из сделки, так как именно эта компания была заемщиком, объяснил Зюзин в показаниях. В материалах дела есть отзыв требования «БКС Кипр» о досрочном возврате финансирования (margin call), изначально выставленный 3 ноября 2015 года, это подтверждает исполнение обязательств банка перед БКС Кипр, отметил Зюзин. «Ни ПКБ, ни Baring Vostok, никто из сотрудников банка, насколько можно судить из этих документов, не получил никаких выгод от этих сделок», — сделал вывод он.

В чем обвиняют фигурантов дела

Майкл Калви и и его коллеги по фонду Baring Vostok Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, а также бывший предправления «Восточного» Алексей Кордичев и экс-глава Первого кредитного бюро (ПКБ) Максим Владимиров были задержаны в феврале 2019 года. Дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) против них было возбуждено по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова — партнера крупного акционера банка Артема Аветисяна. Позднее дело переквалифицировали на растрату организованной группой в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). Кроме того, был задержан седьмой фигурант дела — экс-сотрудник «Восточного» Александр Цакунов.

Калви сообщил о возвращении к работе
Общество
Майкл Калви

По версии обвинения, растрата заключалась в незаконной выдаче «Восточным» в 2015 году на подконтрольное Первое коллекторское бюро (ПКБ) «заведомо невозвратных необеспеченных кредитов». Затем кредитные средств конвертировали в доллары, на них приобрели бумаги казначейства США и передали их под договорам займа компании Balakus. Та в свою очередь приобрела акции люксембургской компании IFTG и передала их ПКБ, которое погасило бумагами долг перед банком. Стоимость акций не могла быть эквивалента сумме кредитов, заявлял гособвинитель. На момент погашения долга в 2017 году стоимость акций составляла 256 млн руб., позднее уточнял он. Ни один из фигурантов дела вину не признал.

Относительно расхождений в стоимости акций IFTG защита ссылалась на решение Шестого апелляционного суда от 2019 года, согласно которому отступное (то есть акции IFTG) было принято банком «Восточный», а обязательства ПКБ были урегулированы «к обоюдному удовлетворению сторон». Позднее это решение было подтверждено в Верховном суде.

В ноябре 2020 года Верховный суд освободил Калви и других фигурантов дела из-под домашнего ареста. Поводом для этого стало, в том числе, то, что ПКБ перечислило «Восточному» 2,5 млрд руб., в результате банк отказался от гражданского иска о возмещении ущерба в рамках уголовного дела.

Автор
Павел Казарновский
Майкл Калви
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