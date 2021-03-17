Суд приобщил к делу Калви документы об истории «растраченных» ₽2,5 млрд

Суд принял документы, показывающие, что 2,5 млрд руб., в растрате которых обвиняют Майкла Калви и партнеров, были выплачены для погашения долга перед «БКС Кипр». Выгоды от сделки Baring Vostok не получил, настаивают обвиняемые

Майкл Калви (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Мещанский районный суд в среду, 17 марта, приобщил к уголовному делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров документы, которые показывают историю появления у банка «Восточный» забалансовых обязательств на 2,5 млрд руб. На их погашение банк выдал кредит аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро (ПКБ), именно эти кредитные средства следствие вменяет обвиняемым как растрату. Удовлетворение ходатайства о приобщении документов РБК подтвердила адвокат фигуранта дела Ивана Зюзина Виктория Бурковская.

По версии обвинения, Калви вместе с коллегами растратили 2,5 млрд руб., выданных в пользу Первого коллекторского бюро и кипрской компании Balakus. Обвиняемые и их защитники настаивают на том, что в действительности фигуранты не получили никакой выгоды от этой сделки. Кредитные средства пошли на погашение долга перед компанией «БКС Кипр» (европейская «дочка» БКС), заявлял Калви еще до завершения следствия в августе 2020 года, но в ходе предварительного расследования документы к делу не приобщались. Их подробности впервые были озвучены в Мещанском суде.

Документы свидетельствуют о том, что «БКС Кипр» еще в 2014 году по договору с банком «Восточный экспресс» (бывшее название «Восточного») предоставила 2,5 млрд руб. связанной с ним кипрской компании Balakus, а банк выделил обеспечение по займу — еврооблигации на 5 млрд руб. В частности, речь идет о соглашении о внесении изменений в договор между «БКС Кипр» и банком от 29 октября 2014 года, «согласно которому «БКС Кипр» предоставляет финансирование заемщику (с 10 декабря 2014 года компании Balakus), а банк предоставляет обеспечение и полностью отвечает за обязательства заемщика перед БКС», следует из ходатайства. Всего суд приобщил девять документов, среди которых переписка и различные соглашения Balakus и «БКС Кипр».

Соглашение было подписано бывшим акционером и предправления банка Сергеем Власовым, а Balakus контролировалась его близкой родственницей Ольгой Князевой, говорится в письменных показаниях Зюзина (есть у РБК), приобщенных судом в среду (Зюзин зачитал их во время заседания). В 2014 году подконтрольная Baring Vostok кипрская компания Evison была миноритарием «Восточного».