Глава РФПИ попросил суд и СК выпустить Калви из-под стражи

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил перевести под домашний арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также сотрудников фонда Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна и партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Об этом говорится в заявлении РФПИ, поступившем в РБК.

Соответствующее ходатайство Дмитриев направил через адвокатов в Мосгорсуд, Басманный суд и в Следственный комитет.

Дмитриев поручился, что Калви, Зюзин, Агбарян и Дельпаль будут соблюдать условия меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Также он заявил, что выступает за смягчение ограничений в отношении всех сотрудников инвестфонда, арестованных в рамках дела.

Как отмечает РФПИ, «заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого <…> при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения».