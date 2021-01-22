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Суд отказался вернуть дело Baring Vostok прокурору

Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Мещанский суд Москвы отказался вернуть дело бизнесмена и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви прокурору, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Да, это действительно так. Защита просила вернуть дело прокурору, мотивируя тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением норм статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса. Суд не усмотрел достаточных оснований для удовлетворения заявленных стороной защиты ходатайств на данной стадии процесса», — сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского районного суда Юлия Котомина.

Рассмотрение дела по существу назначено на 2 февраля.

Материал дополняется.

Авторы
Евгения Лебедева, Мария Лисицына
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