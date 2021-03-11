Климатической стратегией — по ограниченным ресурсам

ЛУКОЙЛ представил долгосрочные сценарии изменения мирового спроса на нефть

Глава ЛУКОЙЛа предупредил о риске дефицита нефти в мире из-за недостатка инвестиций в отрасль на фоне борьбы с углеродным следом. Компания разработала 4 сценария, как климатические изменения отразятся на спросе на нефть в мире

Вагит Алекперов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Крупнейшая частная нефтяная компании России ЛУКОЙЛ видит риск дефицита предложения нефти и газа на мировом нефтяном рынке в ближайшие пять лет из-за недостатка инвестиций в добывающую отрасль. Об этом совладелец и президент компании Вагит Алекперов заявил на телефонной конференции 10 марта, посвященной финансовой отчетности за 2020 год.

«Уже довольно длительное время наша отрасль испытывает дефицит инвестиций. Ограничение доступа к капиталу в связи с мощной поддержкой финансовым сектором энергетической трансформации приводит к сокращению инвестиционного потенциала отрасли», — сказал Алекперов. Банки и инвесторы поддерживают переход на использование альтернативных источников энергии и в ряде случаев отказываются инвестировать в компании с углеродным следом. По словам главы ЛУКОЙЛа, недостаток средств стал особенно очевиден на фоне последствий пандемии коронавируса.

Алекперов предупредил, что недоинвестированность отрасли может привести к ценовой волатильности и негативно повлиять на темп роста мировой экономики. Быстро отказаться от добычи нефти невозможно и рискованно, уверен он.

Какие сценарии изменения спроса на нефть рассматривает ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ завершил работу над сценариями изменения спроса на нефть в мире в рамках разработки своей климатической стратегии. Алекперов представил четыре из них — «Эволюция», «Равновесие», «Трансформация», а также «2 градуса Цельсия».

Сценарий «Эволюция» предполагает выполнение странами уже принятых климатических обязательств, а также возврат США в Парижское соглашение по климату, подразумевавшее снижение выбросов углерода в атмосферу и модернизацию промышленности (Дональд Трамп три года назад вывел США из этого соглашения, а его преемник Джо Байден в феврале 2021 года решил вернуться к соглашению). В рамках этого сценария пик спроса на нефть — около 105 млн барр. в сутки — приходится на 2035 год, температура воздуха с 2020 по 2050 год вырастет на 2,6 градуса Цельсия, говорится в презентации ЛУКОЙЛа. «Этот сценарий на сегодняшний день выглядит наиболее реалистичным, но не позволяет достичь целей Парижского соглашения», — заметил Алекперов. По итогам 2020 года спрос на нефть составил около 90 млн барр. в сутки.

Сценарий «Равновесие» базируется на предпосылке ускоренного роста возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и так называемой отрицательной эмиссии парниковых газов. «Этот сценарий мы считаем наиболее вероятным в спектре сценариев [роста глобальной температуры] от 1,5 до 2 градусов Цельсия, так как он обеспечивает баланс между достижением климатических целей и доступностью энергии», — сказал Алекперов. Он потребует «активного» развития климатического регулирования во всем мире. Согласно презентации в рамках этого сценария пик спроса на нефть на уровне 100 млн барр. в сутки будет достигнут уже в 2030 году, а глобальная температура вырастет на 1,8 градуса.

Между «Эволюцией» и «Равновесием» есть сценарий «2 градуса Цельсия», который предполагает пик спроса (около 100 млн барр.) в 2030 году и его сокращение до 90 млн барр. в 2050 году. Сценарий «Эволюция» подразумевает, что к этому времени спрос останется на уровне 100 млн барр., «Равновесие» — около 80 млн барр.

«Трансформация» — более радикальный сценарий, который соответствует росту среднегодовой температуры воздуха за 30 лет примерно на 1,5 градуса Цельсия и предусматривает более существенные изменения мировой энергетики и промышленности, а также ускоренный рост эффективности использования энергии. В случае его реализации пик спроса на нефть — также около 100 млн барр. — случится уже в 2025 году, а к 2050 году он упадет вдвое, до 50 млн т в сутки. Доля электромобилей в продажах новых легковых машин в случае «Трансформации» и «Равновесия» вырастет с 2% в 2019 году до 92% в 2050 году (при «Эволюции» — до 61%, «2 градуса Цельсия» — до 83%).

«Все сценарии предполагают существенный рост доли ВИЭ, перерабатываемого пластика, ускоренную электрификацию транспорта», — отметил Алекперов. За последние пять лет в мире в среднем вводилось 150 ГВт генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии. К 2050 году этот показатель должен вырасти минимум вдвое в сценарии «2 градуса Цельсия» и вчетверо при реализации «Трансформации», добавил он.

Снижение добычи ЛУКОЙЛ, который обеспечивает 2% мирового производства нефти, в 2020 году на фоне действия соглашения ОПЕК+ сократил добычу на 8,5%, до 80,05 млн т. Компания планирует сокращать бурение, добычные мощности будут снижаться, сообщил первый вице-президент компании Азат Шамсуаров. По его словам, свободные текущие добычные мощности компании составляют 180 тыс. барр. в сутки. «Ввиду затянувшегося влияния пандемии в конце прошлого года мы приняли решение оптимизировать программу бурения. Это означает, что по нашему базовому плану свободные мощности будут постепенно сокращаться в связи с естественным падением добычи», — сказал он. После снятия ограничений по уровню добычи в рамках сделки ОПЕК+, частью которой является Россия, на восстановление производства до уровня начала 2020 года потребуется «определенное время», предупредил топ-менеджер.

Глава ЛУКОЙЛа сообщил, что ключевым условием снижения выбросов парниковых газов является масштабное развитие «отрицательных эмиссий» за счет природных и технологических решений по улавливанию и хранению углерода. А соответствующие технологии сейчас находятся на ранней стадии, для их развития ЛУКОЙЛ намерен создать специальный венчурный фонд.

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату в сентябре 2019 года. Евросоюз решил сделать свою экономику климатически нейтральной к 2050 году. Это означает, что выбросы углерода в атмосферу должны быть сведены к нулю или компенсированы. Для этого ЕС планирует ввести углеродный налог, законопроект о нем еще находится в стадии разработки, методология расчета сбора пока неизвестна. Но в случае реализации плана российским компаниям-экспортерам придется платить трансграничный налог ЕС — для того чтобы уравнять производителей из Европы с конкурентами из стран за ее пределами, где нет подобных условий по выбросам.

Как российские нефтяники готовятся к климатическим изменениям

По оценкам аудиторов из KPMG, при базовом варианте налог будет введен в 2025 году и распространится только на прямые выбросы парниковых газов (непосредственно при производстве продукции). В этом случае нагрузка для российских экспортеров составит €33,3 млрд в 2025–2030 годах (более $40 млрд). При самом негативном сценарии налог может обойтись поставщикам из России в €50,6 млрд до 2030 года.

По прогнозу ЛУКОЙЛа, потребность в новых инвестициях в добычу нефти сохраняется даже в консервативных сценариях изменения спроса. По словам Алекперова, нужно сконцентрироваться на самых «эффективных баррелях», при этом российские запасы, по его мнению, будут востребованы на мировом рынке в любом климатическом сценарии, а сама нефть еще долго будет пользоваться спросом. Единственным исключением является добыча на арктическом шельфе, сказал он.

Алекперов отметил, что российская нефть обладает всеми преимуществами такого «эффективного барреля» с низким углеродным следом благодаря низкой точке безубыточности и наличию возможностей по дополнительному сокращению прямых и косвенных энергетических выбросов парниковых газов.



ЛУКОЙЛ «разделяет амбицию по достижению чистых нулевых выбросов к 2050 году и будет прорабатывать возможности по ее реализации в части контролируемых выбросов», — говорится в презентации компании. Для этого компания намерена повышать энергоэффективность, развивать ВИЭ для собственных нужд и в коммерческих целях, заниматься производством биотоплива и водорода, а также оптимизировать портфель активов. Уровень выбросов СO 2 компании сократился с 50,6 млн т в 2016 году до 48,5 млн т в 2019 году, указано в документе. Новая климатическая стратегия будет представлена весной 2022 года, сказал вице-президент компании Павел Жданов.

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» также готовит свою климатическую стратегию. «Основная цель нового плана по углеродному менеджменту «Роснефти» до 2035 года — предотвращение выбросов эквивалента 20 млн т CO 2 », — заявил ее первый вице-президент Дидье Казимиро 26 февраля (цитата по ТАСС). Снизить углеродный след по плану «Роснефти» должны меры по энергосбережению, развитию собственной ветроэнергетики, инвестиции в газовую программу, утилизация попутного нефтяного газа и др.

Казимиро также предложил предусмотреть в разрабатываемой климатической стратегии России единую систему учета выбросов парниковых газов. «Для управления объемами выбросов СО 2 на государственном уровне необходима единая и надежная система сбора, учета, хранения информации обо всех источниках выбросов», — сказал он. Топ-менеджер добавил, что для отрасли важно, чтобы перспективное регулирующее законодательство в большей степени опиралось на стимулирование «зеленых» инвестиций, чем на введение прямых ограничений для целых сегментов экономики.

Вице-премьер Александр Новак в январе заявил, что Россия в течение года планирует утвердить собственную климатическую стратегию в рамках Парижского соглашения по климату. По его словам, в ней власти постараются найти компромисс в вопросах дополнительной налоговой нагрузки на производителей и поставщиков энергоресурсов. Прямое введение углеродного налога снижает рентабельность добывающего бизнеса и, следовательно, инвестиции в разведку и производство ресурсов, а это может привести мир к дефициту ресурсов, заключил вице-премьер.