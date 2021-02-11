Алекперов назвал бессмысленными призывы отказаться от нефти

Нефть используется для производства одежды, мебели, лекарств, любой электронной техники, в том числе мобильных телефонов, поэтому призывы отказаться от нее бессмысленны, заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов

Вагит Алекперов (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Продукция ЛУКОЙЛа, как и другой нефтяной компании, не только топливо, а «основа современного мира», заявил совладелец и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в социальных сетях. Он впервые записал обращение к подписчикам — оно опубликовано на страницах компании в Facebook, Instagram и «ВКонтакте».

«Нефть используется для производства одежды, мебели, лекарств, любой электронной техники, многого другого. В конце концов, мобильный телефон есть у каждого из нас, — отметил Алекперов, показав в камеру свой смартфон. — И все призывы отказаться от нефти бессмысленны. Поверьте, не наступило еще это время».

Бизнесмен сообщил, что весной 2021 года ЛУКОЙЛ, который был основан 30 лет назад, представит новую долгосрочную стратегию развития, которая «будет соответствовать современным вызовам». «Я обязательно расскажу, каким мы видим будущее мировой энергетики, какое место в мире будет занимать нефть и что нам для этого предстоит сделать», — обещал он.

ЛУКОЙЛ, который обеспечивает 2% мировой добычи нефти (в 2020 году компания сократила добычу на 8,5% — до 80,05 млн т), — вторая по размеру нефтегазовая компании России, уступающая «Роснефти». Она работает в более чем 30 странах и в 60 регионах России. «Создать в России международную нефтяную компанию, такую, как, например, Shell, BP, ExxonMobil, было нашей мечтой в 1991 году. И нам это удалось благодаря открытию новых нефтегазовых провинций в России и за рубежом, внедрению передовых технологий», — утверждает Алекперов.