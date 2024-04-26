Медведева извинилась за то, что ошибочно сообщила о смерти деда Валиевой

Медведева извинилась за то, что ошибочно сообщила о смерти деда Валиевой

Двукратная чемпионка мира заявила, что все перепутала, а дедушка Камилы Валиевой жив и здоров. По словам Медведевой, она уже связалась с Валиевой, чтобы извиниться за свой поступок

Евгения Медведева (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева извинилась в своем телеграм-канале за то, что ошибочно сообщила о смерти дедушки Камилы Валиевой.

Ранее Медведева в YouTube-шоу «Каток» заявила, что дедушка Валиевой умер вскоре после Олимпийских игр 2022 года в Пекине, во время которых стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки.

«Друзья, хочу извиниться за дезинформацию. В выпуске шоу «Каток» я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад», — написала Медведева.

По словам Медведевой, дедушка, о котором шла речь на съемке, жив и здоров. «И хочется ему пожелать быть здоровым и долгих лет жизни! Я не знаю, почему я перепутала все, особенно в такой сложной теме. Возможно, сказались недосып, нервы…» — отметила фигуристка.

Она добавила, что в первую очередь просит прощения у Валиевой и ее семьи. «Я первым делом связалась с Валиевой, чтобы извиниться. Свои ошибки, оговорки, все надо признавать. Я не права. Большая просьба СМИ не цитировать эту ошибку», — заключила фигуристка.

Валиева, которая была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года (с 25 декабря 2021 года) за нарушение антидопинговых правил, объяснила, что триметазидин попал в ее организм при бытовом загрязнении — отец ее бывшего отчима Геннадий Соловьев, которого она называет дедушкой, страдающий проблемами с сердцем с 2000 года, мог приготовить ей клубничный десерт на той же разделочной доске, где до этого давил ножом таблетки.

CAS эта версия не убедила. Также Соловьев отказался давать показания перед коллегией по состоянию здоровья, что тоже сочли неубедительным.