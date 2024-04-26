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Посадка самолета в поле ,  
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Посадивший самолет в новосибирском поле пилот вынужденно ушел в таксисты

Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот вынужден работать в такси
Сюжет
Посадка самолета в поле
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший самолет в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года, вынужден работать таксистом и грузчиком. Об этом он рассказал «Комсомольской правде — Екатеринбург».

«Хватаюсь за все подряд. Таксист или грузчик — выбирать не приходится. Детей же кормить надо», — сказал он. У Семенова четверо детей, трое из них несовершеннолетние. Пилот надеется вернуться к полетам и уверен, что сможет пройти обязательную после ЧП врачебную комиссию в Москве. «Но, мне кажется, что в компании ко мне теперь будут предвзято относиться», — отмечает он.

Посадивший самолет «Уральских авиалиний» в сибирское поле пилот уволился
Бизнес
Сергей Белов (слева)

Первый пилот Сергей Белов уволился из компании в середине апреля. Семенов уходить из компании не планирует. В декабре «Известия» со ссылкой на родственников летчиков писали, что их попросили уволиться по собственному желанию. Сейчас Семенов находится в отпуске без содержания.

Airbus A320 «Уральских авиалиний», который следовал из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области 12 сентября. Никто из пассажиров не пострадал, судно также не получило повреждений.

Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов назвал причиной посадки отказ гидравлики. Белов объяснил решение посадить пассажирский самолет в поле риском отказа двигателя. По мнению комиссии Росавиации, вынужденная посадка стала результатом множественных ошибок и нарушений, которые допустил экипаж.

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Теги
Уральские авиалинии пилот Новосибирская область
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