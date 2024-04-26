Шойгу заявил об украинском следе в теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут на Украину, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав Минобороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества.

«Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

Четверых исполнителей нападения задержали в Брянской области. Президент Владимир Путин сообщил, что они планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно». Российские власти неоднократно подчеркивали, что причастность Киева к теракту «не вызывает сомнений». Украина и США опровергли заявления.