Журналиста Сергея Мингазова задержали по делу о репосте

Журналиста Сергея Мингазова задержали в Хабаровске по делу о репосте

Редактора новостей Forbes доставили в изолятор временного содержания, по словам адвоката, поводом стал репост сообщения о событиях в Буче. Возбуждено дело о распространении фейков про армию

Сергей Мингазов (Фото: sergeimingazov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

Журналиста Сергея Мингазова задержали по делу о распространении фейков про армию по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за репоста в телеграм-канале, сообщил его адвокат Константин Бубон в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Журналиста поместили в ИВС в Хабаровске.

Сергей Мингазов в последние годы писал для российской редакции Forbes, ранее он сотрудничал с «Ведомостями», а также работал собственным корреспондентом агентства ТАСС в Хабаровске.

Адвокат сообщил, что поводом для задержания стал репост публикации о событиях в Буче в телеграмм-канале «Хабаровская Мингазета».

В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Бучи, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки. Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. В ведомстве подчеркнули, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.

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