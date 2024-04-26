Ташуев покинул пост главного тренера второго за сезон клуба РПЛ
Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Факела». Об этом сообщается в телеграм-канале воронежского клуба РПЛ.
Отмечается, что Ташуев покинул команду по семейным обстоятельствам.
«К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям», — сказал Ташуев.
Тренер возглавил «Факел» в сентябре 2023 года, сменив Вадима Евсеева. 6 апреля воронежский клуб продлил с Ташуевым контракт.
«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 25 матчах. Клуб проиграл последние четыре встречи.
65-летний Ташуев ранее работал в том числе в «Краснодаре», нальчикском «Спартаке», краснодарской «Кубани» и махачкалинском «Анжи». После четвертого тура РПЛ нынешнего сезона тренер покинул грозненский «Ахмат».
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