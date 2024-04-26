Экс-тренер сборной России извинился за мат в прямом эфире «Матч ТВ»

Игорь Корнеев в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» раскритиковал нескольких игроков «Пари НН», используя нецензурную лексику. Корнеев назвал недопустимым и недостойным свое поведение и пообещал, что это не повторится

Игорь Корнеев (Фото: "Спорт-Экспресс" / ТАСС)

Экс-футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев извинился за свое поведение в эфире «Матч ТВ».

«Я хотел бы принести извинения коллегам по эфиру, всем, кто работает на «Матч ТВ», создавая действительно качественный спортивный продукт, и главным образом зрителям канала, которые вынуждены были услышать то, что услышали. Это было недопустимо и недостойно», — заявил Корнеев «Матч ТВ».

Корнеев пообещал, что в дальнейшем «подобных лексических оборотов с его стороны не будет, как не было их и ранее».

Накануне в прямом эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» Корнеев раскритиковал нескольких футболистов «Пари Нижний Новгород», используя нецензурную лексику в прямом эфире.

Корнеев, который был помощником Гуса Хиддинка в сборной России, регулярно приходит на эфиры «Матч ТВ» в качестве эксперта.