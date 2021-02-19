США вернулись в соглашение, из которого вышел Трамп

Вашингтон официально вернулся в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла при Трампе. Отмена указа предыдущего президента стала одной из первых инициатив Джо Байдена на посту главы государства

Энтони Блинкен (Фото: Mark Makela / Getty Images)

США повторно вступили в Парижское соглашение по климату, говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена.

Блинкен напомнил, что 20 января, в день вступления в должность президента страны, Джо Байден подписал указ о возвращении в соглашение. «По условиям этого документа Соединенные Штаты сегодня снова официально становятся его участником», — заявил он.

Госсекретарь назвал устранение угроз, связанных с изменением климата, и внимание к мнению ученых приоритетом внутренней и внешней политики США. «Это жизненно важно в вопросах национальной безопасности, миграции, международного здравоохранения, а также в экономической дипломатии и торговых переговорах», — подчеркнул он.

Байден отменил указы Трампа о выходе из соглашения по климату и ВОЗ Политика

Блинкен считает Парижское соглашение «беспрецедентным механизмом для глобальных усилий», которое поможет «повысить устойчивость всего мира к последствиям изменения климата».