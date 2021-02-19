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Первые 100 дней Байдена ,  
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США вернулись в соглашение, из которого вышел Трамп

Вашингтон официально вернулся в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла при Трампе. Отмена указа предыдущего президента стала одной из первых инициатив Джо Байдена на посту главы государства
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Mark Makela / Getty Images)

США повторно вступили в Парижское соглашение по климату, говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена.

Блинкен напомнил, что 20 января, в день вступления в должность президента страны, Джо Байден подписал указ о возвращении в соглашение. «По условиям этого документа Соединенные Штаты сегодня снова официально становятся его участником», — заявил он.

Госсекретарь назвал устранение угроз, связанных с изменением климата, и внимание к мнению ученых приоритетом внутренней и внешней политики США. «Это жизненно важно в вопросах национальной безопасности, миграции, международного здравоохранения, а также в экономической дипломатии и торговых переговорах», — подчеркнул он.

Байден отменил указы Трампа о выходе из соглашения по климату и ВОЗ
Политика
Джо Байден

Блинкен считает Парижское соглашение «беспрецедентным механизмом для глобальных усилий», которое поможет «повысить устойчивость всего мира к последствиям изменения климата».

Позже 19 февраля спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри примет участие в виртуальном саммите с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, посвященном возвращению Вашингтона в соглашение, сообщает Госдепартамент.

В российском МИДе заявили «РИА Новости», что приветствуют решение Вашингтона.

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Предшественник Байдена Дональд Трамп объявил о намерении вывести страну из соглашения в 2017 году. Он посчитал, что взятые страной обязательства стали «драконовским финансовым и экономическим бременем» для американских граждан. Если Соединенные Штаты выполнят все условия договора, то к 2025 году могут потерять 2,7 млн рабочих мест, предупреждал Трамп. В ноябре 2019-го Вашингтон уведомил о выходе из соглашения ООН. Официально процесс завершился через год, в ноябре 2020-го.

Парижское соглашение по климату было заключено 195 странами в 2015 году. Документ направлен на сдерживание глобального потепления, среди мер — снижение углеродных выбросов и технологическое перевооружение. Кроме того, государства-участники договорились до 2020 года ежегодно выделять развивающимся странам $100 млрд для решения их климатических проблем.

Среди других указов, которые Байден подписал в первые часы после инаугурации, — отмена решения Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о котором Вашингтон объявил летом 2020 года. По данным AP, США также планируют возобновить сотрудничество с Советом по правам человека при ООН, который страна покинула летом 2018 года.

Автор
Наталия Анисимова
Парижское соглашение по климату США Джо Байден Энтони Блинкен
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