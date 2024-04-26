Сотовые операторы начали массово блокировать серые сим-карты

Роскомнадзор с прошлого года требует блокировать сим-карты с неактуальными персональными данными, процесс «поставлен на поток». У абонентов есть 15 дней на то, чтобы уточнить сведения, но успевают не все

Фото: Paul Zinken / dpa / Global Look Press

Мобильные операторы по требованию Роскомнадзора в рамках борьбы с серым рынком блокируют около 300 тыс. сим-карт в неделю, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в операторе связи и на телеком-рынке.

До осени 2023 года Роскомнадзор раз в неделю присылал операторам списки номеров, по которым нужно проверить данные абонентов. После этого операторы отправляли сведения обратно, РКН проверял их актуальность по своим данным и присылал список номеров с неверными данными на блокировку. Теперь ведомство присылает списки сразу на блокировку, «все поставлено на поток», сказал один из собеседников.

Операторы предупреждают абонентов, что у них есть 15 дней на актуализацию данных, но это делают не все. Многие клиенты уже после блокировки восстанавливают доступ к номерам в салонах связи, пишет газета.

В Tele2 сообщили газете, что большая часть проверок связана с истекшим сроком действия паспорта абонента, о чем он не предупредил оператора. Там отметили, что за 15 дней уточнить свои данные успевают не все. В «Вымпелкоме» заявили, что большинство клиентов «успешно верифицируют свои данные». В «МегаФоне» и МТС отказались от комментариев.

Как писали «Ведомости», РКН с августа прошлого года начал требовать от операторов блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Речь идет о сим-картах, которые раздают в людных местах без заключения договора, либо о корпоративных картах, массово закупаемых компаниями для сотрудников. Регулятор заявил, что мера нужна для предотвращения мошенничества, телефонного терроризма и других видов правонарушений, и сослался на закон «О связи», по которому операторам нужно идентифицировать абонентов.

С сентября по декабрь 2023 года было заблокировано около 600 тыс. номеров с неправильно оформленными сим-картами, сообщал РКН.

25 апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для покупки российских сим-карт.