 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Сотовые операторы начали массово блокировать серые сим-карты

«Ъ»: мобильные операторы начали блокировать по 300 тыс. серых сим-карт в неделю
Роскомнадзор с прошлого года требует блокировать сим-карты с неактуальными персональными данными, процесс «поставлен на поток». У абонентов есть 15 дней на то, чтобы уточнить сведения, но успевают не все
Фото: Paul Zinken / dpa / Global Look Press
Фото: Paul Zinken / dpa / Global Look Press

Мобильные операторы по требованию Роскомнадзора в рамках борьбы с серым рынком блокируют около 300 тыс. сим-карт в неделю, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в операторе связи и на телеком-рынке.

До осени 2023 года Роскомнадзор раз в неделю присылал операторам списки номеров, по которым нужно проверить данные абонентов. После этого операторы отправляли сведения обратно, РКН проверял их актуальность по своим данным и присылал список номеров с неверными данными на блокировку. Теперь ведомство присылает списки сразу на блокировку, «все поставлено на поток», сказал один из собеседников.

Операторы предупреждают абонентов, что у них есть 15 дней на актуализацию данных, но это делают не все. Многие клиенты уже после блокировки восстанавливают доступ к номерам в салонах связи, пишет газета.

Сотовые операторы ограничили продажу сим-карт на время выборов
Технологии и медиа
Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости

В Tele2 сообщили газете, что большая часть проверок связана с истекшим сроком действия паспорта абонента, о чем он не предупредил оператора. Там отметили, что за 15 дней уточнить свои данные успевают не все. В «Вымпелкоме» заявили, что большинство клиентов «успешно верифицируют свои данные». В «МегаФоне» и МТС отказались от комментариев.

Как писали «Ведомости», РКН с августа прошлого года начал требовать от операторов блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Речь идет о сим-картах, которые раздают в людных местах без заключения договора, либо о корпоративных картах, массово закупаемых компаниями для сотрудников. Регулятор заявил, что мера нужна для предотвращения мошенничества, телефонного терроризма и других видов правонарушений, и сослался на закон «О связи», по которому операторам нужно идентифицировать абонентов.

С сентября по декабрь 2023 года было заблокировано около 600 тыс. номеров с неправильно оформленными сим-картами, сообщал РКН.

25 апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для покупки российских сим-карт.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
сотовые операторы Роскомнадзор сим-карты Tele2 ВымпелКом
Материалы по теме
«Ведомости» узнали о 43 млн неправильно оформленных сим-карт
Общество
«Коммерсантъ» узнал, что власти могут ужесточить активацию сим-карт
Общество
«Ъ» узнал о предложении размещать данные о сим-картах на «Госуслугах»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
Минюст потребовал запретить «Антироссийское сепаратистское движение» Политика, 13:07
Росреестр предложил разрешить регистрацию на землях сельхозназначения Недвижимость, 13:03
Шойгу заявил об украинском следе в теракте в «Крокус Сити Холле» Политика, 13:00
Как технологии ИИ помогают планировать полевые работы в «Русагро» Компании, 13:00
За освобождение замминистра обороны Тимура Иванова предложат залог Общество, 12:57
«Заходят, но не заказывают»: как найти причину низкой конверсии в покупку Pro, 12:52
Суд арестовал подростков по делу о подготовке теракта в Волжске Общество, 12:51
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хуснуллин заявил о возможном снижении ввода жилья в 2024 году Недвижимость, 12:48
Медведева извинилась за то, что ошибочно сообщила о смерти деда Валиевой Спорт, 12:43
Посадивший самолет в новосибирском поле пилот вынужденно ушел в таксисты Общество, 12:40
Как работают парковки в Москве на майские праздники Авто, 12:38
Журналиста Сергея Мингазова задержали по делу о репосте Общество, 12:34
Хюлькенберг покинет команду «Формулы-1» Haas и перейдет в Sauber Спорт, 12:28
Цены на вторичное жилье в Москве снизились впервые с декабря 2022 года Недвижимость, 12:24