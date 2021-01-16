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Политика ,  
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Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей из-за углеродного налога

Российскому бизнесу придется платить углеродный налог в европейский бюджет, поскольку, несмотря на длительное обсуждение, власть «проявила беспомощность» и не ввела аналогичный сбор, считает Чубайс
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российским компаниям придется платить углеродный налог в европейскую казну из-за ошибки российских властей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

По словам Чубайса, на протяжении последних лет в России шла дискуссия, нужно ли вводить налог для бизнеса на углеродный след, чтобы компенсировать ущерб климату. «В моем понимании власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку. В результате которой не было сделано ничего. Итог — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому. Ошибка власти, когда то, что можно и нужно было коммерциализировать, власть не смогла коммерциализировать», — сказал Чубайс на Гайдаровском форуме.

Речь идет об углеродном налоге на импорт в рамках программы «Европейского зеленого курса». Цель стратегии — сделать экономику ЕС климатически нейтральной к 2050 году. Это означает, что выбросы углерода в атмосферу должны быть сведены к нулю или компенсированы. Законопроект об углеродном налоге еще находится в стадии разработки, методология расчета сбора еще неизвестна.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Согласно Парижскому соглашению по климату, из-за отсутствия местного углеродного регулирования в России компаниям-экспортерам придется платить трансграничный налог ЕС. Налог необходим, чтобы уровнять европейских производителей и зарубежных, где нет подобных условий по выбросам. Если бы в стране был аналогичный платеж, то ЕС мог бы принять его и не требовать платы в свой бюджет.

По оценкам аудиторов из KPMG, при базовом варианте налог будет введен в 2025 году и распространится только на прямые выбросы парниковых газов (непосредственно при производстве продукции). В этом случае нагрузка для российских экспортеров составит €33,3 млрд в 2025–2030 годах (более $40 млрд.) При самом негативном сценарии налог может обойтись поставщикам из России в €50,6 млрд до 2030 года.

Чубайс ранее предупреждал, что вероятность введения налога крайне высока, и предложил ввести собственный углеродный налог в России, который взимался бы за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов. Против жестких мер выступали крупные компании, чьи интересы представляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Введение углеродного налога приведет к дополнительной нагрузке на бизнес, говорил ранее глава РСПП Александр Шохин.

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Автор
Анастасия Батманова
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