Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей из-за углеродного налога

Российскому бизнесу придется платить углеродный налог в европейский бюджет, поскольку, несмотря на длительное обсуждение, власть «проявила беспомощность» и не ввела аналогичный сбор, считает Чубайс

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Российским компаниям придется платить углеродный налог в европейскую казну из-за ошибки российских властей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

По словам Чубайса, на протяжении последних лет в России шла дискуссия, нужно ли вводить налог для бизнеса на углеродный след, чтобы компенсировать ущерб климату. «В моем понимании власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку. В результате которой не было сделано ничего. Итог — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому. Ошибка власти, когда то, что можно и нужно было коммерциализировать, власть не смогла коммерциализировать», — сказал Чубайс на Гайдаровском форуме.

Речь идет об углеродном налоге на импорт в рамках программы «Европейского зеленого курса». Цель стратегии — сделать экономику ЕС климатически нейтральной к 2050 году. Это означает, что выбросы углерода в атмосферу должны быть сведены к нулю или компенсированы. Законопроект об углеродном налоге еще находится в стадии разработки, методология расчета сбора еще неизвестна.

Согласно Парижскому соглашению по климату, из-за отсутствия местного углеродного регулирования в России компаниям-экспортерам придется платить трансграничный налог ЕС. Налог необходим, чтобы уровнять европейских производителей и зарубежных, где нет подобных условий по выбросам. Если бы в стране был аналогичный платеж, то ЕС мог бы принять его и не требовать платы в свой бюджет.