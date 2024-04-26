Суд арестовал подростков по делу о подготовке теракта в Волжске

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Суд в Волгоградской области отправил под арест двух 17-летних местных жителей по обвинению подготовке терактов в составе проукраинской террористической организации, сообщило местное управление Следственного комитета России.

«[Задержанные] арестованы Центральным районным судом Волгограда на два месяца», — уточнили РБК в СК Волгоградской области.

Как следует из материалов дела, подростки «вступили в запрещенную Верховным судом Российской Федерации проукраинскую террористическую организацию, основной идеологией которой является расовое и религиозное превосходство». В составе этой организации они готовили в области крупные теракты, в том числе в местах массового скопления людей, заготовив взрывчатое вещество, которое заранее испытали. По данным ФСБ, в качестве «объектов террористических устремлений» они выбрали отдел полиции, военкомат, пункты общепита и массового скопления людей в городе Волжский.

Кроме того, по указанию украинских кураторов молодые люди портили чужие автомобили, в том числе с символикой поддержки военной операции на Украине, добавили в СК.

Оперативники при обыске обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, пиротехническую смесь.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая признана в России террористической), обвиняемым грозит от 10 до 20 лет.

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