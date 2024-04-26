Россия и Турция закрыли мониторинговый центр по Карабаху

Центр более трех лет «вносил вклад в установление мира и спокойствия» в регионе, его закрыли после военной операции Азербайджана и вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Совместный турецко-российский мониторинговый центр для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе прекратил работу, сообщает информагентство АПА. В городе Агдам, где он располагался, прошла торжественная церемония закрытия.

Центр был создан в ноябре 2020 года, он более трех лет «вносил большой вклад в установление мира и спокойствия в регионе», заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов. «Турецкие и российские военные внесли свой вклад в совместный мониторинг с военнослужащими азербайджанской армии», — сказал он.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел в Карабахе «антитеррористическую операцию», после чего Баку объявил об интеграции региона в состав страны. Как отметили в министерстве, поскольку территорию покинули армянские военные, а Азербайджан установил на ней контроль, необходимости в деятельности центра больше нет. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе.

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18 апреля о закрытии центра объявил пресс-секретарь Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк. За день до этого в Кремле сообщили о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Контингент в составе 1960 военнослужащих был дислоцирован там в соответствии с договоренностями Москвы, Еревана и Баку от ноября 2020 года.

Предполагалось, что миротворцы останутся в регионе до 2025 года. Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, решение об их досрочном выводе «отвечает нынешним реалиям». Оно было принято совместно с Азербайджаном.

После военной операции Баку почти 100 тыс. армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению. Премьер страны Никол Пашинян заявлял, что в составе Азербайджана Нагорный Карабах должен иметь автономный статус, управление им должны осуществлять как азербайджанцы, так и армяне Карабаха.