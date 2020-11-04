Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 80 (-0,57) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 93,34 (-0,41) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
В штабе Трампа заговорили о пересмотре итогов в одном из ключевых штатов Политика, 21:18 7 фактов о продвинутых зимних шинах, которых вы не знали РБК и Pirelli, 21:16 Путин и Лукашенко обсудили российскую вакцину и «ситуацию в США» Политика, 20:54 Путин поручил сократить выброс парниковых газов в России Общество, 20:35 Как «Трэш-Арт» привлекает внимание к проблемам экологии РБК и ДПиООС, 20:26 СМИ узнали об отказе Adidas работать с «Карабахом» после поста сотрудника Спорт, 20:21 В Австрии словами «что-то пошло не так» сообщили о данных о террористе Политика, 20:08 В штабе Байдена оценили шансы на победу в трех ключевых штатах Политика, 20:02 В Молдавии утвердили дату второго тура президентских выборов Политика, 19:57 В Белоруссии сообщили о новом телефонном разговоре Лукашенко и Путина Политика, 19:54 На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 19:36 СК сообщил о трех погибших при пожаре в доме престарелых в Петербурге Общество, 19:36 Twitter второй раз за день пометил пост Трампа как вводящий в заблуждение Политика, 19:15 Суд обязал Telegram выплатить более $620 тыс. из-за суда со стартапом Технологии и медиа, 19:02
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 176 Байден 210
Общество ,  
0 

Путин поручил сократить выброс парниковых газов в России

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю правительству Российской Федерации разработать с учетом особенностей отраслевой экономики Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее», — сказано в документе.

Согласно указу, правительству поручено обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать условия для реализации мер по сокращению и предотвращению этих выбросов.

Россияне назвали самые неблагополучные с точки зрения экологии города
Общество
Вид Тольятти

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату 23 сентября 2019 года. Возглавлявший тогда правительство Дмитрий Медведев заявил, что возможные изменения климата представляют угрозу для экологического баланса, сельского хозяйства и безопасности людей, которые живут в условиях вечной мерзлоты. Россия подписала Парижское соглашение в 2016 году.

Владимир Путин экология
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 176 Байден 210
Материалы по теме
Эксперт заявил о пользе для экологии от пандемии COVID-19
Общество
Россияне назвали самые неблагополучные с точки зрения экологии города
Общество
В России появятся продукты с улучшенными экологическими характеристиками
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter