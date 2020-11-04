Путин поручил сократить выброс парниковых газов в России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю правительству Российской Федерации разработать с учетом особенностей отраслевой экономики Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее», — сказано в документе.

Согласно указу, правительству поручено обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать условия для реализации мер по сокращению и предотвращению этих выбросов.

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату 23 сентября 2019 года. Возглавлявший тогда правительство Дмитрий Медведев заявил, что возможные изменения климата представляют угрозу для экологического баланса, сельского хозяйства и безопасности людей, которые живут в условиях вечной мерзлоты. Россия подписала Парижское соглашение в 2016 году.