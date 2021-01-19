Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 12:36
Пожарный в Якутии покрылся льдом после тушения пожара. Видео Общество, 14:48 Кремль пообещал «финализировать» работы по «Северному потоку — 2» Политика, 14:42 В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы Бизнес, 14:41 Самые частые ошибки при написании статьи про компанию в «Википедии» Pro, 14:36 Какую работу стоит искать в строительных компаниях в 2021 году Недвижимость, 14:29 Путин заявил о наличии у россиян «многих вопросов» по темпам газификации Политика, 14:29 В Химках две девочки выпали из окна многоэтажного дома Общество, 14:28 Россияне потеснили иностранцев на рынке элитной аренды в Москве Недвижимость, 14:25 Футболист «Сочи» заявил об угрозах после матча со «Спартаком» Спорт, 14:23 В Кремле не связали возможность выезда из России с «ковидным паспортом» Общество, 14:21 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 14:20 Кроссовер Seltos станет одним из первых Kia с новым логотипом Авто, 14:11 Кремль прокомментировал суд над Навальным под портретом Ягоды Политика, 14:10 Тихановская попросила помощи у ОБСЕ для возвращения в Белоруссию Политика, 14:09
Бизнес ,  
0 

В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила условия проведения эксперимента по торговле квотами на выбросы парниковых газов на Сахалине. Система торговли квотами в Европе, крупнейшая в мире, оценивается более чем в €51,4 млрд в год

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует в правительстве экологию) должен быть проведен эксперимент по торговле «углеродными единицами» (выбросами парниковых газов) в Сахалинской области, сообщила ее пресс-служба.

У РБК есть копия соответствующей дорожной карты, которую утвердила Абрамченко. Этот документ подготовило Минэкономразвития совместно с правительством Сахалинской области. В результате планируется впервые в России создать систему торговли «углеродными единицами» и обеспечить достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году.

По словам Абрамченко, на примере Сахалина будет проведена региональная инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов, создана необходимая инфраструктура поддержки климатических проектов. Она добавила, что важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов и ее интеграция при содействии министерства иностранных дел с международными системами торговли. Сахалин станет пилотным регионом, при удачных результатах эксперимента планируется распространить его на другие регионы, следует из сообщения пресс-службы Абрамченко.

Планируется, что уже в июле 2021 года в Госдуму будет внесен законопроект о проведении эксперимента по установлению на период до 2025 года специального регулирования выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области. «Рассчитываем, что участие в эксперименте будет интересно инвесторам «зеленых» проектов и компаниям, которые планируют повышать амбициозность своих климатических действий», — заявил министр экономического развития Максим Решетников (его слова передала пресс-служба ведомства).

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату 23 сентября 2019 года. Возглавлявший тогда правительство Дмитрий Медведев заявил, что возможные изменения климата представляют угрозу для экологического баланса, сельского хозяйства и безопасности людей, которые живут в условиях вечной мерзлоты.

Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей из-за углеродного налога
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

ЕС принял решение сделать свою экономику климатически нейтральной к 2050 году. Это означает, что выбросы углерода в атмосферу должны быть сведены к нулю или компенсированы. Законопроект об углеродном налоге еще находится в стадии разработки, методология расчета сбора пока неизвестна. Согласно Парижскому соглашению по климату, в России компаниям-экспортерам придется платить трансграничный налог ЕС. Этот налог необходим, чтобы уровнять европейских производителей и зарубежных, где нет подобных условий по выбросам.

По оценкам аудиторов из KPMG, при базовом варианте налог будет введен в 2025 году и распространится только на прямые выбросы парниковых газов (непосредственно при производстве продукции). В этом случае нагрузка для российских экспортеров составит €33,3 млрд в 2025–2030 годах (более $40 млрд). При самом негативном сценарии налог может обойтись поставщикам из России в €50,6 млрд до 2030 года.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов является крупнейшей в мире. По данным на декабрь 2020 года, ее объем оценивался более чем в €51,4 млрд в год, что примерно на треть превышает уровень на тот же момент прошлого года, свидетельствуют данные ICE.

Автор
Людмила Подобедова
изменение климата парниковый эффект квоты выбросы
Материалы по теме
Власти Сахалина решили заменить бейджи для вакцинированных QR-кодами
Общество
Власти заявили о планах ввести квоты на выбросы для предприятий в городах
Бизнес
СМИ узнали о конфликте Минприроды и промышленников из-за расчета выбросов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter