В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила условия проведения эксперимента по торговле квотами на выбросы парниковых газов на Сахалине. Система торговли квотами в Европе, крупнейшая в мире, оценивается более чем в €51,4 млрд в год

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует в правительстве экологию) должен быть проведен эксперимент по торговле «углеродными единицами» (выбросами парниковых газов) в Сахалинской области, сообщила ее пресс-служба.

У РБК есть копия соответствующей дорожной карты, которую утвердила Абрамченко. Этот документ подготовило Минэкономразвития совместно с правительством Сахалинской области. В результате планируется впервые в России создать систему торговли «углеродными единицами» и обеспечить достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году.

По словам Абрамченко, на примере Сахалина будет проведена региональная инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов, создана необходимая инфраструктура поддержки климатических проектов. Она добавила, что важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов и ее интеграция при содействии министерства иностранных дел с международными системами торговли. Сахалин станет пилотным регионом, при удачных результатах эксперимента планируется распространить его на другие регионы, следует из сообщения пресс-службы Абрамченко.

Планируется, что уже в июле 2021 года в Госдуму будет внесен законопроект о проведении эксперимента по установлению на период до 2025 года специального регулирования выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области. «Рассчитываем, что участие в эксперименте будет интересно инвесторам «зеленых» проектов и компаниям, которые планируют повышать амбициозность своих климатических действий», — заявил министр экономического развития Максим Решетников (его слова передала пресс-служба ведомства).

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату 23 сентября 2019 года. Возглавлявший тогда правительство Дмитрий Медведев заявил, что возможные изменения климата представляют угрозу для экологического баланса, сельского хозяйства и безопасности людей, которые живут в условиях вечной мерзлоты.