 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хюлькенберг покинет команду «Формулы-1» Haas и перейдет в Sauber

Хюлькенберг сменит команду «Формулы-1» Haas на Sauber в следующем сезоне
Немецкий пилот в следующем сезоне вернется в команду, за которую выступал в 2013 году
Нико Хюлькенберг
Нико Хюлькенберг (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг покинет команду «Формулы-1» Haas по окончании сезона и перейдет в Sauber. Об этом сообщается на сайте «королевских гонок».

36-летний немец подписал с Sauber многолетний контракт.

Хюлькенберг уже выступал за Sauber в 2013 году, заняв 10-е место в чемпионате «Формулы-1» того сезона.

Команда «Формулы-1» продлила контракт с 42-летним Фернандо Алонсо
Спорт
Фернандо Алонсо

За Haas Хюлькенберг выступает второй сезон, в нынешнем сезоне на его счету пока четыре очка и 13-е место в личном зачете.

Также в «Формуле-1» Хюлькенберг представлял команды Williams, Force India, Renault и Aston Martin. Всего немец провел 211 Гран-при.

За Sauber в нынешнем сезоне выступают финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Haas
Материалы по теме
Ferrari изменила название команды в «Формуле-1» из-за спонсора
Спорт
Создатель самого успешного болида в истории «Формулы-1» покинет Red Bull
Спорт
Ферстаппен побил рекорд Хэмилтона и Феттеля в «Формуле-1»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
Новое уличное медиа получит законодательное регулирование Пресс-релиз, 13:07
Минюст потребовал запретить «Антироссийское сепаратистское движение» Политика, 13:07
Росреестр предложил разрешить регистрацию на землях сельхозназначения Недвижимость, 13:03
Шойгу заявил об украинском следе в теракте в «Крокус Сити Холле» Политика, 13:00
Как технологии ИИ помогают планировать полевые работы в «Русагро» Компании, 13:00
За освобождение замминистра обороны Тимура Иванова предложат залог Общество, 12:57
«Заходят, но не заказывают»: как найти причину низкой конверсии в покупку Pro, 12:52
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд арестовал подростков по делу о подготовке теракта в Волжске Общество, 12:51
Хуснуллин заявил о возможном снижении ввода жилья в 2024 году Недвижимость, 12:48
Медведева извинилась за то, что ошибочно сообщила о смерти деда Валиевой Спорт, 12:43
Посадивший самолет в новосибирском поле пилот вынужденно ушел в таксисты Общество, 12:40
Как работают парковки в Москве на майские праздники Авто, 12:38
Журналиста Сергея Мингазова задержали по делу о репосте Общество, 12:34
Хюлькенберг покинет команду «Формулы-1» Haas и перейдет в Sauber Спорт, 12:28