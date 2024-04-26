Хюлькенберг сменит команду «Формулы-1» Haas на Sauber в следующем сезоне

Хюлькенберг покинет команду «Формулы-1» Haas и перейдет в Sauber

Немецкий пилот в следующем сезоне вернется в команду, за которую выступал в 2013 году

Нико Хюлькенберг (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг покинет команду «Формулы-1» Haas по окончании сезона и перейдет в Sauber. Об этом сообщается на сайте «королевских гонок».

36-летний немец подписал с Sauber многолетний контракт.

Хюлькенберг уже выступал за Sauber в 2013 году, заняв 10-е место в чемпионате «Формулы-1» того сезона.

За Haas Хюлькенберг выступает второй сезон, в нынешнем сезоне на его счету пока четыре очка и 13-е место в личном зачете.

Также в «Формуле-1» Хюлькенберг представлял команды Williams, Force India, Renault и Aston Martin. Всего немец провел 211 Гран-при.

За Sauber в нынешнем сезоне выступают финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.