За освобождение замминистра обороны Тимура Иванова предложат залог
Адвокат: за освобождение замминистра обороны Тимура Иванов предложат залог
Тимур Иванов
Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката.
«Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно сумму — пока сказать не могу», — отметил защитник.
Сторона защиты обжаловала арест замминистра обороны Тимура Иванова сегодня утром. Адвокат просит суд избрать для него не связанную с лишением свободы меру пресечения.
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