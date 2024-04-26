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Дело Тимура Иванова ,  
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За освобождение замминистра обороны Тимура Иванова предложат залог

Адвокат: за освобождение замминистра обороны Тимура Иванов предложат залог
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Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Минобороны России)

Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката.

«Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно сумму — пока сказать не могу», — отметил защитник.

Сторона защиты обжаловала арест замминистра обороны Тимура Иванова сегодня утром. Адвокат просит суд избрать для него не связанную с лишением свободы меру пресечения.

Материал дополняется.

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