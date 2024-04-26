 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минюст потребовал запретить «Антироссийское сепаратистское движение»

Минюст призвал Верховный суд запретить «Антироссийское сепаратистское движение»
Верховный суд 7 июня рассмотрит иск Минюста с просьбой признать экстремистским и запретить деятельность «Антироссийского сепаратистского движения». Информации о существовании такой организации нет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст подал иск в Верховный суд с просьбой признать экстремистским и запретить на территории России деятельность «Антироссийского сепаратистского движения» и его подразделений, говорится на сайте министерства.

В ведомстве назвали эту структуру «международной общественной организацией», целью которой является «разрушение многонационального единства и территориальной целостности России». Заседание Верховного суда по этому вопросу запланировано на 7 июня.

Информации о существовании организации с таким названием нет в публичном доступе. РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

Согласно данным в картотеке Верховного суда, дело рассмотрит судья Олег Нефедов. В 2023 году он вынес решение о признании «международного движения ЛГБТ» экстремистским и запрете его деятельности на территории России, заседание проходило в закрытом режиме. С соответствующим иском также обратился Минюст, указав на «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Позднее «международное движение ЛГБТ» внесли в перечень террористических организаций.

Минюст внес три канадские организации в перечень нежелательных
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК
По словам опрошенных РБК юристов, запрет деятельности организации без лидеров, идеологов и официальных последователей несет в себе риски «избирательного привлечения к ответственности любого человека», в действиях которого правоохранители увидят причастность к «международному движению ЛГБТ».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Минюст Верховный суд экстремистская организация
Материалы по теме
Минюст внес три канадские организации в перечень нежелательных
Политика
Движение «Я/Мы Сергей Фургал» признали экстремистским и запретили
Политика
«Движение ЛГБТ» включили в перечень террористических организаций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
На экс-замглаву отдела полиции Мытищ завели дело за покушение на взятку Общество, 14:38
Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Видео Общество, 14:34
Медведев пообещал победу над теми, что «подменяет историю злобной ложью» Политика, 14:31
Как застраховаться от утечек данных: план действий Pro, 14:30
Исполнительнице теракта в центре Стамбула дали 7 пожизненных сроков Политика, 14:30
РФС назвал ориентиром для возвращения сборной отбор на ЧМ-2030 Спорт, 14:22
Кремль заявил о планах выстраивать отношения с Европой на новых основах Политика, 14:15
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Бесплатные токены для заказавших смартфон от Solana окупили его стоимость Крипто, 14:08
Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Общество, 14:06
Мирра Андреева одержала вторую подряд волевую победу на турнире в Мадриде Спорт, 14:03
Кабмин предложил разрешить приставам применять физическую силу и оружие Общество, 14:00
Защита потребует передать дело Иванова военным следователям Политика, 13:58
В ЦБ допустили рост российской экономики выше 3% в 2024 году Экономика, 13:55
Минэнерго не увидело причин для восстановления экспорта энергии в Китай Бизнес, 13:55