Минюст потребовал запретить «Антироссийское сепаратистское движение»

Верховный суд 7 июня рассмотрит иск Минюста с просьбой признать экстремистским и запретить деятельность «Антироссийского сепаратистского движения». Информации о существовании такой организации нет

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст подал иск в Верховный суд с просьбой признать экстремистским и запретить на территории России деятельность «Антироссийского сепаратистского движения» и его подразделений, говорится на сайте министерства.

В ведомстве назвали эту структуру «международной общественной организацией», целью которой является «разрушение многонационального единства и территориальной целостности России». Заседание Верховного суда по этому вопросу запланировано на 7 июня.

Информации о существовании организации с таким названием нет в публичном доступе. РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

Согласно данным в картотеке Верховного суда, дело рассмотрит судья Олег Нефедов. В 2023 году он вынес решение о признании «международного движения ЛГБТ» экстремистским и запрете его деятельности на территории России, заседание проходило в закрытом режиме. С соответствующим иском также обратился Минюст, указав на «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Позднее «международное движение ЛГБТ» внесли в перечень террористических организаций.

По словам опрошенных РБК юристов, запрет деятельности организации без лидеров, идеологов и официальных последователей несет в себе риски «избирательного привлечения к ответственности любого человека», в действиях которого правоохранители увидят причастность к «международному движению ЛГБТ».