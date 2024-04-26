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Политика ,  
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В Думу внесли проект о праве регионов продлевать майские праздники

В Думу внесли проект о праве губернаторов продлевать майские праздники
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Депутаты от партии «Новые люди» внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, который предоставляет губернаторам право продлевать майские праздники. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Авторами выступили вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в президенты Владислав Даванков и депутат Александр Демин.

Согласно пояснительной записке, законопроект разрешает главам регионов переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае в результате референдума. Это позволит учесть мнение местных жителей, а также бизнеса и не повлечет экономические издержки в других регионах.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Авторы, в частности, ссылаются на результаты опроса фонда «Общественное мнение» за 2023 год, согласно которому, 55% респондентов поддерживают перенос новогодних выходных на майские праздники. В январе из-за холода две трети россиян остаются дома, а теплый май можно провести и вне дома. «Это повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию малого бизнеса: ресторанного, гостиничного и туристического», — подчеркивают авторы.

В 2024 году новогодние каникулы продлились с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Майские выходные продлятся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

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Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
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