В Думу внесли проект о праве регионов продлевать майские праздники

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Депутаты от партии «Новые люди» внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, который предоставляет губернаторам право продлевать майские праздники. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Авторами выступили вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в президенты Владислав Даванков и депутат Александр Демин.

Согласно пояснительной записке, законопроект разрешает главам регионов переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае в результате референдума. Это позволит учесть мнение местных жителей, а также бизнеса и не повлечет экономические издержки в других регионах.

Авторы, в частности, ссылаются на результаты опроса фонда «Общественное мнение» за 2023 год, согласно которому, 55% респондентов поддерживают перенос новогодних выходных на майские праздники. В январе из-за холода две трети россиян остаются дома, а теплый май можно провести и вне дома. «Это повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию малого бизнеса: ресторанного, гостиничного и туристического», — подчеркивают авторы.