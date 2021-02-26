Три кейса для силовых структур

В России разработано новое устройство для борьбы с дронами

НИИ «Вектор» разработал для силовиков новое средство борьбы с беспилотниками. Комплекс стоимостью от 25 млн руб. умещается в трех кейсах. Рынок таких устройств отличается высокой конкурентностью, отмечают эксперты

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

На что способен новый комплекс

Санкт-петербургский научно-исследовательский институт «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками, получивший название «Защита». Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Комплекс умещается в трех кейсах и способен подавлять управление дроном в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий, оставаясь незаметным и неуязвимым для радиопротиводействия. На развертывание системы требуется около 30 минут.

Генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев заявил РБК, что испытания комплекса уже завершены и предприятие готово к серийному производству. По словам Михеева, ежегодно НИИ «Вектор» готов производить до 50 комплексов «Защита».

Стоимость изделия будет соответствовать рынку, заверили РБК в пресс-службе холдинга «Росэлектроника». «По оценкам экспертов, на сегодняшний день стоимость комплексных решений для противодействия БПЛА составляет 25–35 млн руб. в зависимости от комплектации», — добавили в холдинге.

Как работает «Защита» Комплекс «Защита» способен «видеть» летательные аппараты в секторе 360 градусов по азимуту и на расстоянии до 2 км и определять, какого они типа — самолетного, вертолетного или конвертопланного, сообщили в пресс-службе «Ростеха». Устройство способно обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом. Для этого обеспечивается сплошное перекрытие по частоте в диапазоне от 400 до 6200 МГц, используемой для управления беспилотниками. Одновременно с подавлением каналов управления БПЛА действует система подавления навигационных сигналов глобальных спутниковых систем. В «Защите» использован пассивный когерентный локатор, т.е. комплекс не облучает цель, а использует сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками, — волны цифрового телевещания, отраженные от цели. Отсутствие активного локатора позволяет комплексу оставаться незаметным для чужих перехватывающих устройств, что существенно снижает вероятность радиопротиводействия. Кроме того, пассивная РЛС не требует разрешения на использование радиочастотных каналов, что облегчает ее применение в гражданской сфере.

Кому и зачем нужна «Защита»

Растущая доступность БПЛА повышает риск их неконтролируемого и незаконного использования, в том числе на критически важных объектах, объяснил РБК генеральный директор холдинга «Росэлектроника» Сергей Сахненко. При этом применение средств защиты зачастую ограниченно, добавил он. «Например, использование комплексов с активными РЛС невозможно в местах массового скопления людей, а сами комплексы заметны и уязвимы для радиопротиводействия», — сказал Сахненко.

Сегодня как на отечественном, так и на зарубежном рынках представлены десятки видов средств подавления беспилотников. Некоторые из них разработаны предприятиями «Росэлектроники». В прошлом году холдинг успешно провел испытания комплекса с похожими характеристиками — модернизированной «Атаки-DBS». Его разработчик — НПП «Алмаз». Максимальная дальность обнаружения БПЛА составила 2,9 км, подавления — 2,5 км. Система может использоваться как в виде автономной ячейки подавления, так и в виде комплекса взаимосвязанных ячеек, закрывающих заданный периметр. Входящая в концерн «Калашников» группа компаний ZALA AERO разработала линейку против «лоукост-терроризма»: Rex 1 и Rex 2. На проходившем в 2018 году в России чемпионате мира по футболу использовались устройства подавления дронов «Владимирского КБ радиосвязи» и петербургской компании «Специальный технологический центр».

Вячеслав Михеев сообщил РБК, что у «Защиты» уже есть несколько потенциальных заказчиков, «в том числе среди силовых ведомств». Однако называть конкретных интересантов Михеев не стал.

Сегмент средств борьбы с беспилотниками отличается высокой конкуренцией, отметил эксперт в области беспилотных систем, руководитель Центра новых технологий Денис Федутинов. Это, конечно, затрудняет разработчикам продвижение новых систем, если только вопрос с их приобретением не решается в особом порядке, добавил он.

«Вместе с тем системы такого рода необходимы для широкого круга заинтересованных эксплуатантов. С их помощью может обеспечиваться прикрытие небольших объектов. Например, объектов связи и управления, электростанций, нефтеперерабатывающих и химических заводов, аэропортов и мостов», — пояснил эксперт. Актуальность наличия средств противодействия БПЛА была наглядно показана в ходе успешных атак йеменских повстанцев на саудовские НПЗ в 2019 году, напомнил Федутинов. «Кроме того, такие комплексы могут применяться для защиты гражданского населения, например в ходе массовых мероприятий», — заключил эксперт.

«Защита» абсолютно точно не заинтересует вооруженные силы, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский. «Радиус 2 км для военных — это невероятно мало. Что касается наличия у изделия пассивного радиолокатора, то оборотная сторона его применения заключается в том, что требуются посторонние источники радиоизлучений в районе цели. Если таких источников нет, то и пассивная радиолокация не работает. То есть в городской застройке система функционировать будет, а в чистом поле, где воюет армия, нет», — объяснил эксперт.

Мураховский предположил, что «Защита» может заинтересовать ФСИН. Дроны неоднократно использовались для доставки запрещенных товаров на территорию исправительных учреждений, напомнил эксперт. «Сотовый телефон, наркотики, деньги и другие легковесные товары без вопросов доставляет обычный китайский коптер. В качестве борьбы с ними, возможно, и пригодилась бы новая разработка НИИ «Вектор», — заключил Мураховский.