Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,13 74,14 EUR Нал. 91,22 90,20 USD Бирж. 74,75 +1,21 EUR Бирж. 90,96 +1,51 USD ЦБ. 73,47 -0,28 EUR ЦБ. 89,50 -0,17 EUR/USD 1,22 +0,00 BTC/USD Бирж. 46009,45 -874,55 IMOEX 3409,76 +0,72% RTSI 1450,39 +0,31% Brent 66,95 -0,30% DJIA 31402,01 -1,75% Nasdaq 13119,43 -3,52%
Три кейса для силовых структур
Лента новостей
В Испании задержали врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи сноубордистки 09:17, Общество Ревущий Котенок против Уолл-стрит: кто стоит за ажиотажем вокруг GameStop 09:17, PRO Удар США в Сирии, «Аэрофлот» захотел менять даты полета. Главное за ночь 09:10, Общество Экс-глава «Суммы» ответила на обвинения в рейдерском захвате FESCO 09:00, Бизнес Экс-глава «Суммы» — РБК: «Рейдерский захват без полномочий невозможен» 09:00, Бизнес Овечкин вышел на 100-е место по числу передач в истории НХЛ 08:59, Спорт РБК Pro: как китайские сервисы такси изгнали Uber со своего рынка 08:37, PRO Вильфанд предупредил о смене «холодины» в Сибири на аномальное тепло 08:31, Общество Байден сообщил об опережении графика вакцинации против COVID-19 в США 08:20, Общество В «Гоголь-центре» сменился художественный руководитель 08:00, Общество Выехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вылетели в Москву 07:59, Политика Почему поспешная электрификация может дорого обойтись Land Rover 07:57, PRO Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 февраля 07:50, Общество Глава Пентагона раскрыл подробности нанесенного в Сирии авиаудара 07:37, Политика Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽12,5 млн за слив сточных вод 07:18, Общество Одни антирекорды. Россия показала худший за 18 лет результат в еврокубках 07:00, Спорт Предприятие «Ростеха» разработало «антидронные кейсы» для силовиков 07:00, Бизнес Ученые зафиксировали рекордное снижение скорости Гольфстрима 06:51, Общество Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» 06:32, Общество Минздрав закупит только половину нужного объема лекарств от гемофилии 06:26, Общество Более 200 тыс. москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке 05:51, Общество У парламента в Ереване остались ночевать более сотни оппозиционеров 05:06, Политика Сообщивший о проблемах с двигателем Boeing экстренно сел в Шереметьево 05:01, Общество Израиль свернул программу «вакцинной дипломатии» после проверки 04:33, Политика Елизавета II попросила британцев привиться от коронавируса 04:31, Общество Рогозин пригласил делегацию NASA посмотреть на пуск с Байконура 03:59, Общество Госдеп попросил военных Армении не вмешиваться во внутреннюю политику 03:24, Политика США нанесли авиаудар в Сирии по приказу Байдена 03:19, Политика
Газета
Три кейса для силовых структур
Газета № 019 (3308) (2602) Бизнес,
0

Три кейса для силовых структур

В России разработано новое устройство для борьбы с дронами
НИИ «Вектор» разработал для силовиков новое средство борьбы с беспилотниками. Комплекс стоимостью от 25 млн руб. умещается в трех кейсах. Рынок таких устройств отличается высокой конкурентностью, отмечают эксперты
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

На что способен новый комплекс

Санкт-петербургский научно-исследовательский институт «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками, получивший название «Защита». Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Комплекс умещается в трех кейсах и способен подавлять управление дроном в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий, оставаясь незаметным и неуязвимым для радиопротиводействия. На развертывание системы требуется около 30 минут.

Генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев заявил РБК, что испытания комплекса уже завершены и предприятие готово к серийному производству. По словам Михеева, ежегодно НИИ «Вектор» готов производить до 50 комплексов «Защита».

Стоимость изделия будет соответствовать рынку, заверили РБК в пресс-службе холдинга «Росэлектроника». «По оценкам экспертов, на сегодняшний день стоимость комплексных решений для противодействия БПЛА составляет 25–35 млн руб. в зависимости от комплектации», — добавили в холдинге.

Как работает «Защита»

Комплекс «Защита» способен «видеть» летательные аппараты в секторе 360 градусов по азимуту и на расстоянии до 2 км и определять, какого они типа — самолетного, вертолетного или конвертопланного, сообщили в пресс-службе «Ростеха». Устройство способно обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом. Для этого обеспечивается сплошное перекрытие по частоте в диапазоне от 400 до 6200 МГц, используемой для управления беспилотниками. Одновременно с подавлением каналов управления БПЛА действует система подавления навигационных сигналов глобальных спутниковых систем.

В «Защите» использован пассивный когерентный локатор, т.е. комплекс не облучает цель, а использует сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками, — волны цифрового телевещания, отраженные от цели. Отсутствие активного локатора позволяет комплексу оставаться незаметным для чужих перехватывающих устройств, что существенно снижает вероятность радиопротиводействия. Кроме того, пассивная РЛС не требует разрешения на использование радиочастотных каналов, что облегчает ее применение в гражданской сфере.

Кому и зачем нужна «Защита»

Растущая доступность БПЛА повышает риск их неконтролируемого и незаконного использования, в том числе на критически важных объектах, объяснил РБК генеральный директор холдинга «Росэлектроника» Сергей Сахненко. При этом применение средств защиты зачастую ограниченно, добавил он. «Например, использование комплексов с активными РЛС невозможно в местах массового скопления людей, а сами комплексы заметны и уязвимы для радиопротиводействия», — сказал Сахненко.

Сегодня как на отечественном, так и на зарубежном рынках представлены десятки видов средств подавления беспилотников. Некоторые из них разработаны предприятиями «Росэлектроники». В прошлом году холдинг успешно провел испытания комплекса с похожими характеристиками — модернизированной «Атаки-DBS». Его разработчик — НПП «Алмаз». Максимальная дальность обнаружения БПЛА составила 2,9 км, подавления — 2,5 км. Система может использоваться как в виде автономной ячейки подавления, так и в виде комплекса взаимосвязанных ячеек, закрывающих заданный периметр. Входящая в концерн «Калашников» группа компаний ZALA AERO разработала линейку против «лоукост-терроризма»: Rex 1 и Rex 2. На проходившем в 2018 году в России чемпионате мира по футболу использовались устройства подавления дронов «Владимирского КБ радиосвязи» и петербургской компании «Специальный технологический центр».

Политика
«Калашников» разработал оружие против «лоукост-терроризма» Нелетальное&nbsp;оружиe Rex 1

Вячеслав Михеев сообщил РБК, что у «Защиты» уже есть несколько потенциальных заказчиков, «в том числе среди силовых ведомств». Однако называть конкретных интересантов Михеев не стал.

Сегмент средств борьбы с беспилотниками отличается высокой конкуренцией, отметил эксперт в области беспилотных систем, руководитель Центра новых технологий Денис Федутинов. Это, конечно, затрудняет разработчикам продвижение новых систем, если только вопрос с их приобретением не решается в особом порядке, добавил он.

«Вместе с тем системы такого рода необходимы для широкого круга заинтересованных эксплуатантов. С их помощью может обеспечиваться прикрытие небольших объектов. Например, объектов связи и управления, электростанций, нефтеперерабатывающих и химических заводов, аэропортов и мостов», — пояснил эксперт. Актуальность наличия средств противодействия БПЛА была наглядно показана в ходе успешных атак йеменских повстанцев на саудовские НПЗ в 2019 году, напомнил Федутинов. «Кроме того, такие комплексы могут применяться для защиты гражданского населения, например в ходе массовых мероприятий», — заключил эксперт.

Общество
В Генштабе рассказали о сбитых военными на ЧМ-2018 дронах Фото: Tim Goode / PA Images / ТАСС

«Защита» абсолютно точно не заинтересует вооруженные силы, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский. «Радиус 2 км для военных — это невероятно мало. Что касается наличия у изделия пассивного радиолокатора, то оборотная сторона его применения заключается в том, что требуются посторонние источники радиоизлучений в районе цели. Если таких источников нет, то и пассивная радиолокация не работает. То есть в городской застройке система функционировать будет, а в чистом поле, где воюет армия, нет», — объяснил эксперт.

Мураховский предположил, что «Защита» может заинтересовать ФСИН. Дроны неоднократно использовались для доставки запрещенных товаров на территорию исправительных учреждений, напомнил эксперт. «Сотовый телефон, наркотики, деньги и другие легковесные товары без вопросов доставляет обычный китайский коптер. В качестве борьбы с ними, возможно, и пригодилась бы новая разработка НИИ «Вектор», — заключил Мураховский.

Что такое «Росэлектроника»

Холдинг «Росэлектроника» образован в 1997 году, в 2009 году вошел в «Ростех». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны — «Созвездие», «Вега», «Автоматика» и «Системы управления». Всего «Росэлектроника» объединяет более 140 предприятий, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов и СВЧ-электроники. Общая численность сотрудников — более 70 тыс. человек. Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: «Ростех» , дроны , беспилотники , «Росэлектроника» , ФСИН
Материалы по теме
В Генштабе рассказали о сбитых военными на ЧМ-2018 дронах Общество
Военные защитят стадионы ЧМ-2018 комплексами «Житель» и «Свет» Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter