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₽35 млрд ушли в облака
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Газета
₽35 млрд ушли в облака
Газета № 121 (3288) (2512) Бизнес,
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₽35 млрд ушли в облака

ВТБ приобрел 44,8% компании «Центр хранения данных»
ВТБ приобрел миноритарный пакет в облачном провайдере «Ростелекома» за 35 млрд руб. Эти деньги пойдут на развитие компании, через три года она намерена разместить акции на бирже
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Банк ВТБ приобрел 44,8% «дочки» «Ростелекома» — «Центра хранения данных» (РТК-ЦОД), которая занимается облачными сервисами и обработкой данных. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении банка.

В рамках сделки, которую планируется закрыть до конца года, ВТБ вложит в компанию 35 млрд руб. Она также предполагает возможность провести первичное размещение (IPO) РТК-ЦОД в течение трех лет.

По словам первого заместителя президента ВТБ Юрия Соловьева, которые приводятся в сообщении, РТК-ЦОД в будущем должна стать «основным бенефициаром постоянно растущего спроса на услуги различных облачных моделей». «Уверены, что существенный опыт и профессионализм команды ВТБ по работе на рынках капитала позволят нам в партнерстве с «Ростелекомом» успешно разместить акции компании на бирже и привлечь максимально широкий круг инвесторов», — рассчитывает Соловьев.

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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что привлечение ВТБ в качестве инвестора «обеспечит более активное развитие перспективного направления бизнеса, которое в ближайшие годы будет расти двузначными темпами и останется одним из важнейших источников расширения цифрового сегмента «Ростелекома». Будущее IPO «дочки», по его мнению, позволит не только привлечь частных инвесторов, но и более справедливо оценить акции самого «Ростелекома».

Как сделка повлияет на компании

По оценке iKS-Consulting, в 2020 году объем российского облачного рынка может достичь 100 млрд руб., что на 19,5% больше, чем в 2019-м. К 2024 году в iKS-Consulting прогнозируют рост этого показателя до 213 млрд руб. РТК-ЦОД сейчас является крупнейшим игроком на этом рынке с долей 21,3%. Далее следуют облачные сервисы МТС (11,4%), «КРОК Облачные сервисы» (8,5%), Selectel (8,4%), «Онланта» (5,1%) и др.

Аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович считает, что ВТБ приобрел долю в облачном бизнесе «Ростелекома» прицельно под его возможное IPO и не будет влиять на дальнейшее развитие инфраструктурной компании. «ВТБ с прошлого года активно финансирует в разных отраслях, в частности в недооцененные активы и в проекты с понятной стратегией выхода», — отметил он. По мнению Венграновича, главный риск для ВТБ в этой сделке — вероятность того, что IPO не состоится. В то же время он считает, что у сторон есть опционные соглашения, по которым в подобном случае у ВТБ возникнет право обратной продажи акций «Ростелекому», чтобы гарантировать себе минимальную доходность.

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ВТБ допустил возвращение в число акционеров «Первого канала» Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

При этом аналитики указали на то, что «Ростелеком» торгуется по мультипликаторам почти вдвое ниже, чем те, по которым оценили облачный бизнес. «Облачные бизнесы часто недооценены, и рынок при оценке оператора часто не учитывает перспективы РТК-ЦОД. Но если эту компанию выделить и отдельно вывести на биржу, то им удастся реализовать более высокие мультипликаторы и оценку отдельно от «Ростелекома», что положительно скажется и на котировках самого оператора», — говорит Александр Венгранович.

Аналитик BCS Global Markets Мария Суханова также считает, что привлечение финансового инвестора поможет не только получить дополнительные средства на развитие бизнеса, но и продемонстрировать инвестиционному сообществу его потенциальную оценку. Мультипликатор, по которому была оценена облачная «дочка» «Ростелекома», подтверждает, что «есть часть бизнеса, которая может заслуживать более высокой оценки», рассуждает она.

Котировки «Ростелекома» на Московской бирже практически не отреагировали на сделку: в ходе торгов в четверг, 24 декабря, цена бумаг снижалась до 93,6 руб., что ниже цены закрытия в предыдущий день на 0,5%, но корректировалась в течение дня.

Как отреагировали конкуренты

Директор по стратегии облачного бизнеса МТС Антон Захарченко указал, что на российском рынке наметилась тенденция укрупнения и усиления нескольких крупных провайдеров и теперь определяющим в его развитии будет направленность инвестиций. «Рынок уже перешагнул фазу знакомства с облаками и традиционного облачного бизнеса — компаниям нужны «умные» экосистемные решения для разработки и развития собственных сервисов», — считает Захарченко. По мнению директора по развитию облачных сервисов бизнеса КРОК Максима Березина, сделка ВТБ и «Ростелекома» приведет к слиянию двух экосистем, «которые ранее существовали отдельно и в некоторых случаях конкурировали друг с другом в проектах для государственных заказчиков». Он считает, что консолидация экспертизы, инвестиций и ресурсов двух игроков может ускорить цифровизацию госсектора и переход государственных компаний в облако.

Технологии и медиа
«Дочка» «Росатома» заинтересовалась покупкой дата-центров Фото: Руслан Шамуков / РИА Новости

По словам основателя и гендиректора Oxygen Павла Кулакова, для ВТБ покупка доли в облачном бизнесе «Ростелекома» — подтверждение стратегии, направленной на развитие ИТ-направления в банке, логичное с точки зрения трендов конкуренции на банковском рынке. РТК-ЦОД, в свою очередь, получит благодаря сделке «финансовое плечо» для строительства дата-центров в регионах, развития гособлака и реализации других проектов в рамках программы «Цифровая экономика».

Еще один участник рынка напомнил, что за последний год «Ростелеком» провел несколько крупных сделок — консолидировал 100% сотового оператора «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2), приобрел поставщика услуг на рынке дата-центров Dataline, из-за чего компания может испытывать дефицит ликвидности. «Ростелеком» закрыл сделку по приобретению Dataline в конце 2019 года, а в начале 2020-го подписал соглашение о консолидации «Т2 РТК Холдинга».

«Главное, чтобы впоследствии государство не назначило «Ростелеком» единственным исполнителем по хранению данных госструктур и оказанию им облачных услуг, — высказал опасения собеседник РБК. — Для этого компании потребуется создавать огромное количество программ — open-office для замены продуктов Microsoft, системы хранения баз данных для замены продуктов SAP и Oracle. Но в России есть множество компаний, в которых работают талантливые программисты, и тот же Microsoft вырос в гараже, а не в системе госплана».

Авторы: Анна Балашова, Михаил Котляр, Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова.
Теги: ВТБ , данные , облачные сервисы , «Ростелеком»
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