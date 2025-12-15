Орбан пригрозил ЕС судом, если мнение Венгрии об активах России не учтут
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил обратиться в суд ЕС, если мнение Будапешта по поводу использования замороженных российских активов не будет учтено. Об этом он сказал в интервью порталу Patriota.
ЕС на прошлой неделе принял решение о бессрочной заморозке активов России, лишив страны права блокировать решение.
Орбан считает лишение его страны «права на сопротивление» незаконным.
«Поэтому, как только эти решения будут опубликованы в письменном виде, мы на следующее утро обратимся в суд ЕС и попытаемся добиться выполнения наших требований через его законные каналы», — сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).
Однако, по словам премьера, Будапешт не рассчитывает на благоприятный исход судебного процесса, но в «любом случае сделает все необходимое».
Страны ЕС с осени обсуждают возможность предоставления Киеву «репарационного» кредита под залог российских активов. Идею поддерживает Германия, главным противником инициативы является Бельгия. Последняя заявляет о существенных рисках судебных издержек и требует разделить бремя ответственности. Большая часть российских замороженных активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Несколько стран поддержали позицию Бельгии, в том числе Италия, писал Euractiv.
Еще один вариант дальнейшего финансирования Киева, который предусматривала Европейская комиссия, — общие заимствования странами ЕС. Против выступал Берлин и другие европейские столицы. «Репарационный» кредит Украине будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 18–19 декабря.
Москва считает любые схемы использования российских активов «воровством». ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск против Euroclear. Сумма претензий превышает 18 трлн руб., сообщали источники РБК.
