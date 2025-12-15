 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Орбан пригрозил ЕС судом, если мнение Венгрии об активах России не учтут

Виктор Орбан пригрозил ЕС судом, если мнение Венгрии об активах России не учтут
Сюжет
Война санкций
ЕС на прошлой неделе принял решение о бессрочной заморозке активов России, лишив страны права блокировать решение. Премьер Венгрии назвал это незаконным и отметил, что Будапешт не рассчитывает на благоприятный исход суда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил обратиться в суд ЕС, если мнение Будапешта по поводу использования замороженных российских активов не будет учтено. Об этом он сказал в интервью порталу Patriota.

ЕС на прошлой неделе принял решение о бессрочной заморозке активов России, лишив страны права блокировать решение.

Орбан считает лишение его страны «права на сопротивление» незаконным.

«Поэтому, как только эти решения будут опубликованы в письменном виде, мы на следующее утро обратимся в суд ЕС и попытаемся добиться выполнения наших требований через его законные каналы», — сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).

Орбан предупредил о серьезных последствиях изъятия активов России для ЕС
Политика
Виктор Орбан

Однако, по словам премьера, Будапешт не рассчитывает на благоприятный исход судебного процесса, но в «любом случае сделает все необходимое».

Страны ЕС с осени обсуждают возможность предоставления Киеву «репарационного» кредита под залог российских активов. Идею поддерживает Германия, главным противником инициативы является Бельгия. Последняя заявляет о существенных рисках судебных издержек и требует разделить бремя ответственности. Большая часть российских замороженных активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Несколько стран поддержали позицию Бельгии, в том числе Италия, писал Euractiv.

Еще один вариант дальнейшего финансирования Киева, который предусматривала Европейская комиссия, — общие заимствования странами ЕС. Против выступал Берлин и другие европейские столицы. «Репарационный» кредит Украине будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 18–19 декабря.

Москва считает любые схемы использования российских активов «воровством». ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск против Euroclear. Сумма претензий превышает 18 трлн руб., сообщали источники РБК.

Персоны
Елена Чернышова
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года

