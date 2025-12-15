 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В группировке «Запад» сообщили о срыве попыток ВСУ прорваться в Купянск

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Группировка войск «Запад» контролирует все районы Купянска в Харьковской области, при попытках атаки ВСУ несут «значительные потери», сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров, передает Минобороны.

«Попытки штурмовых «двоек» ВСУ просочиться с юго-запада через городское кладбище на окраины Юбилейного района пресекаются», — добавил он. Шаров отметил, что военные ВСУ ежедневно несут «значительные потери» в ходе атак.

Группировка также сообщила о блокировке трех малочисленных групп ВСУ от двух до шести военнослужащих на окраинах района Юбилейный.

Путин предрек повторение «событий в Купянске» на других участках фронта
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ноябре сообщил, что Купянск находится под контролем российской армии с 4 ноября. Тогда же президент предупредил западные страны и Украину, что, если они не хотят обсуждать предложенные США мирные инициативы, то «события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта».

Глава Генштаба России Валерий Герасимов сообщил о занятии Купянска российской армией 20 ноября.

Купянск — это город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР.

Населенный пункт играет ключевую роль как транспортный узел: здесь пересекаются несколько важных железнодорожных линий (станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный) и автотрассы Т-2109 и Р-07. Через Купянск проходят маршруты снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, что делает город стратегически значимым для украинского командования в вопросе контроля над восточной частью региона.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Минобороны ВС РФ Купянск ВСУ контроль

Материалы по теме
Путин предрек повторение «событий в Купянске» на других участках фронта
Политика
Российская армия взяла Купянск: каково его стратегическое значение
База знаний
Российские войска заняли Купянск
Политика
