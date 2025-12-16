 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Туск назвал территориальные уступки Киевом условием США

Туск: США считают, что уступка территорий Киевом должна стать частью сделки
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

США считают, что территориальные уступки должны стать частью мирного соглашения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, принявший участие в саммите в Берлине.

«Если есть гарантии [безопасности], то должны быть [территориальные] уступки. Такой путь видят американцы для склонения России к договоренности», — сказал Туск (цитата по ТАСС).

Он отметил, что потенциальные территориальные уступки остаются открытым и очень сложным вопросом, пишет Onet. Премьер подчеркнул, что Варшава не будет оказывать никакого давления на Киев и что решение может быть принято только самими украинцами. Он добавил, что однозначное заявление американской стороны о готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины имеет решающее значение.

Отвечая на вопрос о присутствии международных сил на Украине в рамках гарантий, Туск сказал, что у Польши будут другие задачи. «Мы должны обеспечить безопасность восточного фланга, поэтому мы сейчас летим в Хельсинки, среди прочих мест, чтобы серьезно обсудить этот вопрос. И в любом случае Польша будет ключевым узлом», — отметил он, подчеркнув, что Варшава «сама решает, куда отправлять солдат, а куда нет».

На вопрос о том, обсуждалась ли тема замороженных российских активов на саммите в Берлине, премьер ответил, что до соглашения, позволяющего использовать эти средства для восстановления Украины, «еще очень далеко».

«На данный момент у нас есть решение, позволяющее навсегда заморозить российские активы. <...> Однако с этого момента до потенциального использования этих средств для восстановления Украины, не говоря уже о военной поддержке Украины, еще световые годы», — признал он.

Материал дополняется

