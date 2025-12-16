Туск назвал территориальные уступки Киевом условием США

США считают, что территориальные уступки должны стать частью мирного соглашения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, принявший участие в саммите в Берлине.

«Если есть гарантии [безопасности], то должны быть [территориальные] уступки. Такой путь видят американцы для склонения России к договоренности», — сказал Туск (цитата по ТАСС).

Он отметил, что потенциальные территориальные уступки остаются открытым и очень сложным вопросом, пишет Onet. Премьер подчеркнул, что Варшава не будет оказывать никакого давления на Киев и что решение может быть принято только самими украинцами. Он добавил, что однозначное заявление американской стороны о готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины имеет решающее значение.

Отвечая на вопрос о присутствии международных сил на Украине в рамках гарантий, Туск сказал, что у Польши будут другие задачи. «Мы должны обеспечить безопасность восточного фланга, поэтому мы сейчас летим в Хельсинки, среди прочих мест, чтобы серьезно обсудить этот вопрос. И в любом случае Польша будет ключевым узлом», — отметил он, подчеркнув, что Варшава «сама решает, куда отправлять солдат, а куда нет».

На вопрос о том, обсуждалась ли тема замороженных российских активов на саммите в Берлине, премьер ответил, что до соглашения, позволяющего использовать эти средства для восстановления Украины, «еще очень далеко».

«На данный момент у нас есть решение, позволяющее навсегда заморозить российские активы. <...> Однако с этого момента до потенциального использования этих средств для восстановления Украины, не говоря уже о военной поддержке Украины, еще световые годы», — признал он.

