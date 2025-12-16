Переводчица Зеленского оговорилась и перепутала «войска» и «трупы»

Video

В ходе пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца украинская переводчица оговорилась, переведя слово «troops» (войска. — РБК) как «трупы». Запись конференции, где слышен этот фрагмент, опубликовал офис Зеленского на YouTube.

Вопрос журналиста, адресованный Мерцу, который переводчица перевела с ошибкой, на русском звучал бы так : «Можно ли себе представить, что войска НАТО будут обеспечивать [гарантии безопасности] там, где теперь есть линия фронта замороженная?»

Зеленский после этого снял наушник и, отвечая на вопрос, сказал по-украински: «Наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли о чем я».

14 и 15 декабря в Берлине прошли два раунда переговоров Зеленского со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Первая встреча длилась более пяти часов, вторая — более двух.

Вечером 15 декабря в немецкой столице начался еще один раунд переговоров с украинским президентом, в которых, наряду с Уиткоффом и Кушнером, приняли участие лидеры стран Евросоюза, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.