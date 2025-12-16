 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Выборы президента США⁠,
0

Axios сообщил о возможном участии Харрис в президентской гонке 2028 года

Сюжет
Выборы президента США

Бывший вице-президент США Камала Харрис предпринимает шаги, которые в Демократической партии расценивают как подготовку к президентской кампании 2028 года, сообщает Axios.

Харрис расширила турне в поддержку книги «107 дней» о кампании 2024 года, запланировав новые выступления, в том числе в Южной Каролине, где пройдут праймериз, а также в городах с высокой долей чернокожих избирателей. Как отмечает издание, этот электоральный блок играет ключевую роль в большинстве последних внутрипартийных голосований Демократической партии.

Она также выступила с критикой обеих партий и действующей политической системы. После заявления Харрис часть присутствовавших выразила поддержку ее возможному выдвижению в 2028 году. Пресс-секретарь политика заявила, что она пока что, в частности, намерена сосредоточиться на работе по возвращению демократического большинства в палате представителей и сенате.

Politico узнало планы Харрис на выборы 2028 года
Политика
Камала Харрис

Харрис стала кандидатом в президенты от Демократической партии после того, как Джо Байден под давлением однопартийцев вышел из президентской гонки 2024 года всего за несколько месяцев до выборов. В результате она проиграла республиканцу Дональду Трампу, а демократы потеряли позиции в обеих палатах конгресса.

В октябре Харрис заявила, что «не закончила» с политической деятельностью и может вновь баллотироваться на пост президента страны. «Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови», — сказала она.

Бывшая вице-президент также не исключила возможность того, что она станет следующим президентом США.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Камала Харрис США выборы президента кандидат в президенты
Камала Харрис фото
Камала Харрис
политик
20 октября 1964 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Харрис раскритиковала потенциальных кандидатов от демократов на выборах
Политика
Камала Харрис раскрыла, за что держит зло на Джо Байдена
Политика
Окружение Байдена возмутилось словами Харрис о «безрассудстве и гипнозе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 03:36 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 03:36
В Польше упал дрон Политика, 03:10
Туск назвал территориальные уступки Киевом условием США Политика, 02:55
Axios сообщил о возможном участии Харрис в президентской гонке 2028 года Политика, 02:09
Трамп назвал «долгими и плодотворными» переговоры с лидерами ЕС и НАТО Политика, 01:46
Зеленский заявил, что США стремятся к быстрому миру, а Киев — к качеству Политика, 01:39
Трамп ответил на вопрос о территориях фразой «они уже потеряли часть» Политика, 01:19
Что такое «эффект Долиной» и какие последствия он имеет для россиян Экономика, 01:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Лукашенко заявил об открытых дверях Белоруссии для Мадуро Политика, 00:55
Переводчица Зеленского оговорилась и перепутала «войска» и «трупы» Политика, 00:45
Трамп заявил о недавнем разговоре с Путиным Политика, 00:12
Российские ученые заявили о разработке «часов возраста» Общество, 00:04
Кто и как инвестирует в России в лекарство от старости и жизнь до 150 летПодписка на РБК, 00:02
Орбан пригрозил ЕС судом, если мнение Венгрии об активах России не учтут Политика, 15 дек, 23:41
Экс-министр молодежи и спорта ДНР погиб под Красноармейском Политика, 15 дек, 23:36