Axios сообщил о возможном участии Харрис в президентской гонке 2028 года

Бывший вице-президент США Камала Харрис предпринимает шаги, которые в Демократической партии расценивают как подготовку к президентской кампании 2028 года, сообщает Axios.

Харрис расширила турне в поддержку книги «107 дней» о кампании 2024 года, запланировав новые выступления, в том числе в Южной Каролине, где пройдут праймериз, а также в городах с высокой долей чернокожих избирателей. Как отмечает издание, этот электоральный блок играет ключевую роль в большинстве последних внутрипартийных голосований Демократической партии.

Она также выступила с критикой обеих партий и действующей политической системы. После заявления Харрис часть присутствовавших выразила поддержку ее возможному выдвижению в 2028 году. Пресс-секретарь политика заявила, что она пока что, в частности, намерена сосредоточиться на работе по возвращению демократического большинства в палате представителей и сенате.

Харрис стала кандидатом в президенты от Демократической партии после того, как Джо Байден под давлением однопартийцев вышел из президентской гонки 2024 года всего за несколько месяцев до выборов. В результате она проиграла республиканцу Дональду Трампу, а демократы потеряли позиции в обеих палатах конгресса.

В октябре Харрис заявила, что «не закончила» с политической деятельностью и может вновь баллотироваться на пост президента страны. «Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови», — сказала она.

Бывшая вице-президент также не исключила возможность того, что она станет следующим президентом США.