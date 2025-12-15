Экс-министр молодежи и спорта ДНР погиб под Красноармейском

Михаил Мишин (Фото: evgeny_shirshov / Telegram)

Бывший министр молодежи, спорта и туризма Донецкой народной республики Михаил Мишин погиб в боях под Красноармейском (Покровском). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра спорта и туризма республики Евгений Ширшов в телеграм-канале.

«Михаил Викторович ушел из жизни в боях под Красноармейском, защищая нашу Родину», — написал он.

Ширшов добавил, что с началом специальной военной операции Михаил Мишин, «не задумываясь», принял в ней участие. «Он посвятил свою жизнь служению Республике и защите ее интересов», — отметил Ширшов.

До вступления в должность министра Мишин был профессиональным футболистом. Он начал профессиональную футбольную карьеру в 1992 году в клубе «Бажановец» из Макеевки. После выступал за ФК «Горняк» в любительском чемпионате Украины. В мае 2014 года был назначен первым министром спорта и туризма ДНР и занимал эту должность до 2017 года.