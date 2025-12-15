 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Экс-министр молодежи и спорта ДНР погиб под Красноармейском

Экс-министр молодежи, спорта и туризма ДНР Мишин погиб под Красноармейском
Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Мишин
Михаил Мишин (Фото: evgeny_shirshov / Telegram)

Бывший министр молодежи, спорта и туризма Донецкой народной республики Михаил Мишин погиб в боях под Красноармейском (Покровском). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра спорта и туризма республики Евгений Ширшов в телеграм-канале.

«Михаил Викторович ушел из жизни в боях под Красноармейском, защищая нашу Родину», — написал он.

Ширшов добавил, что с началом специальной военной операции Михаил Мишин, «не задумываясь», принял в ней участие. «Он посвятил свою жизнь служению Республике и защите ее интересов», — отметил Ширшов.

В зоне спецоперации погиб глава мемориального общества «Курск» Ежи Тыц
Политика
Ежи Тыц

До вступления в должность министра Мишин был профессиональным футболистом. Он начал профессиональную футбольную карьеру в 1992 году в клубе «Бажановец» из Макеевки. После выступал за ФК «Горняк» в любительском чемпионате Украины. В мае 2014 года был назначен первым министром спорта и туризма ДНР и занимал эту должность до 2017 года.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
ДНР министр Красноармейск

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В зоне спецоперации погиб глава мемориального общества «Курск» Ежи Тыц
Политика
Два человека погибли при атаках беспилотников в Запорожской области
Политика
Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 00:15 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 00:15
Трамп заявил о недавнем разговоре с Путиным Политика, 00:12
Российские ученые заявили о разработке «часов возраста» Общество, 00:04
Кто и как инвестирует в России в лекарство от старости и жизнь до 150 летПодписка на РБК, 00:02
Орбан пригрозил ЕС судом, если мнение Венгрии об активах России не учтут Политика, 15 дек, 23:41
Экс-министр молодежи и спорта ДНР погиб под Красноармейском Политика, 15 дек, 23:36
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 15 дек, 23:30
Трамп заявил, что урегулирование на Украине «ближе, чем когда-либо» Политика, 15 дек, 23:27
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Что такое социальная сеть «Сигнал» и как она работает Спорт, 15 дек, 23:18
В группировке «Запад» сообщили о срыве попыток ВСУ прорваться в Купянск Политика, 15 дек, 23:08
В Берлине началась встреча Украины и США при участии ЕС и генсека НАТО Политика, 15 дек, 23:04
Как налоговая реформа отразится на компаниях Радио, 15 дек, 22:57
WSJ раскрыла детали предложенных США гарантий Украине Политика, 15 дек, 22:56
В Британии призвали «сыновей и дочерей» быть готовыми к нападению России Политика, 15 дек, 22:52
Лавров счел действия ЕС «одной, если не самой главной угрозой» Политика, 15 дек, 22:42