Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил, что урегулирование на Украине «ближе, чем когда-либо»

Трамп: сейчас мы ближе к урегулированию, чем когда-либо
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
США работают с Европой над гарантиями безопасности, чтобы «война не началась снова», сказал президент. Европа хочет завершить конфликт, как и Россия, отметил Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что стороны приближаются к урегулированию конфликта на Украине. Трансляцию ведет C-Span.

«Я думаю, сейчас мы ближе [к урегулированию], чем когда-либо», — сказал президент США.

Он также отметил поддержку европейских лидеров в усилиях по урегулированию. «Мы имеем огромную поддержку от европейских лидеров, они тоже хотят положить этому конец», — добавил глава Белого дома.

По его словам, у него состоялся «очень хороший разговор» с европейскими лидерами по поводу завершения конфликта. США работают с Европой над гарантиями безопасности, чтобы «война не началась снова», отметил Трамп.

Трамп заявил о недавнем разговоре с Путиным
Политика

Россия также хочет завершить конфликт, заявил американский президент.

«Я хочу, чтобы это закончилось, они хотят, чтобы это закончилось, и я действительно думаю, что президент Путин хочет, чтобы это закончилось», — добавил он.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» заявил, что последние контакты с Вашингтоном «вселяют надежду», что американская сторона стала «глубже понимать» позицию Москвы.

«Понимать то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, а не просто было взято очередное перемирие, чтобы снова накачать Украину оружием», — сказал Лавров.

По его словам, мирный процесс «идет», российская сторона ожидает реакции от американцев после их переговоров с украинцами.

Дональд Трамп конфликт на Украине урегулирование
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

