Трамп заявил о недавнем разговоре с Путиным

Трамп: недавно говорил с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что недавно говорил с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляцию его выступления вел C-Span. Других деталей об этом американский лидер не раскрыл.

Главу Белого дома спросили, разговаривал ли он недавно с Путиным. Трамп ответил утвердительно.

По его словам, мирный процесс «идут довольно хорошо». Он сообщил об огромной поддержке со стороны Европы, которая хочет положить конец конфликту.

Говоря об Украине, Трамп упомянул, что страна «потеряла часть территорий».

Материал дополняется