 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил о недавнем разговоре с Путиным

Трамп: недавно говорил с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что недавно говорил с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляцию его выступления вел C-Span. Других деталей об этом американский лидер не раскрыл.

Главу Белого дома спросили, разговаривал ли он недавно с Путиным. Трамп ответил утвердительно.

По его словам, мирный процесс «идут довольно хорошо». Он сообщил об огромной поддержке со стороны Европы, которая хочет положить конец конфликту.

Говоря об Украине, Трамп упомянул, что страна «потеряла часть территорий».

Материал дополняется

Теги
Персоны
Дональд Трамп Украина Владимир Путин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 00:15 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 00:15
Трамп заявил о недавнем разговоре с Путиным Политика, 00:12
Российские ученые заявили о разработке «часов возраста» Общество, 00:04
Кто и как инвестирует в России в лекарство от старости и жизнь до 150 летПодписка на РБК, 00:02
Орбан пригрозил ЕС судом, если мнение Венгрии об активах России не учтут Политика, 15 дек, 23:41
Экс-министр молодежи и спорта ДНР погиб под Красноармейском Политика, 15 дек, 23:36
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 15 дек, 23:30
Трамп заявил, что урегулирование на Украине «ближе, чем когда-либо» Политика, 15 дек, 23:27
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Что такое социальная сеть «Сигнал» и как она работает Спорт, 15 дек, 23:18
В группировке «Запад» сообщили о срыве попыток ВСУ прорваться в Купянск Политика, 15 дек, 23:08
В Берлине началась встреча Украины и США при участии ЕС и генсека НАТО Политика, 15 дек, 23:04
Как налоговая реформа отразится на компаниях Радио, 15 дек, 22:57
WSJ раскрыла детали предложенных США гарантий Украине Политика, 15 дек, 22:56
В Британии призвали «сыновей и дочерей» быть готовыми к нападению России Политика, 15 дек, 22:52
Лавров счел действия ЕС «одной, если не самой главной угрозой» Политика, 15 дек, 22:42