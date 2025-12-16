 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лукашенко заявил об открытых дверях Белоруссии для Мадуро

Лукашенко: если Мадуро захочет посетить Белоруссию, двери для него открыты

Если президент Венесуэлы Николас Мадуро захочет посетить Белоруссию, двери для него будут открыты, заявил президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты», — сказал он.

При этом, по словам Лукашенко, вопрос возможного переезда президента Венесуэлы в страну никогда не обсуждался.

«Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек. Это «чавист». Это как [Уго] Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться», — добавил он.

The Atlantic назвал условия Мадуро для добровольной отставки
Политика
Николас Мадуро

В конце ноября во время визита в Минск чрезвычайного и полномочного посла Венесуэлы в России Хесуса Рафаэля Саласара Веласкеса Лукашенко попросил дипломата передать Мадуро приглашение посетить Белоруссию. «Очень прошу вас: передайте моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси», — сказал глава республики.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Мадуро в рамках неофициальных переговоров между США и Венесуэлой заявил американским представителям о готовности уйти в отставку. Он, по словам собеседников телеканала, готов пойти на это не раньше чем через 18 месяцев.

Сообщения о возможной отставке Мадуро появились на фоне развертывания американских сил у берегов Венесуэлы. Так, к концу лета у берегов Боливарианской республики появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев.

Полина Дуганова
Белоруссия Венесуэла Александр Лукашенко Николас Мадуро
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года

