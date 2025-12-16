Лукашенко заявил об открытых дверях Белоруссии для Мадуро
Если президент Венесуэлы Николас Мадуро захочет посетить Белоруссию, двери для него будут открыты, заявил президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты», — сказал он.
При этом, по словам Лукашенко, вопрос возможного переезда президента Венесуэлы в страну никогда не обсуждался.
«Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек. Это «чавист». Это как [Уго] Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться», — добавил он.
В конце ноября во время визита в Минск чрезвычайного и полномочного посла Венесуэлы в России Хесуса Рафаэля Саласара Веласкеса Лукашенко попросил дипломата передать Мадуро приглашение посетить Белоруссию. «Очень прошу вас: передайте моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси», — сказал глава республики.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Мадуро в рамках неофициальных переговоров между США и Венесуэлой заявил американским представителям о готовности уйти в отставку. Он, по словам собеседников телеканала, готов пойти на это не раньше чем через 18 месяцев.
Сообщения о возможной отставке Мадуро появились на фоне развертывания американских сил у берегов Венесуэлы. Так, к концу лета у берегов Боливарианской республики появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев.
