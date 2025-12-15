 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

WSJ раскрыла детали предложенных США гарантий Украине

WSJ: США предложили Украине гарантии по примеру 5-й статьи устава НАТО
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский (в центре)
Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Kay Nietfeld / Reuters)

США на переговорах в Берлине предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые предусмотрены статьей 5 Североатлантического договора, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Газета отмечает, что Вашингтон таким образом старается «выйти из тупика», сложившегося на переговорах. Проект документа был составлен военными США, европейских стран и Украины.

Как пишет газета, администрация Дональда Трампа надеется на заключение сделки к концу года, но украинские и европейские чиновники относятся к возможности столь скорого достижения соглашения скептически.

При этом для мирного соглашения есть «еще более серьезная преграда» — территориальный вопрос, пишет газета.

Материал дополняется

Теги
гарантии безопасности Украина США НАТО

