В Берлине началась встреча Украины и США при участии ЕС и генсека НАТО

В Берлине началась встреча, в которой участвуют президент Украины Владимир Зеленский, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, европейские лидеры и генсек НАТО Марк Рютте, передает УНИАН.

«Мы продолжаем второй день интенсивной дипломатической работы в Берлине», — написал Зеленский в телеграм-канале. Он также опубликовал видео со встречей участников переговоров. На записи, в частности, запечатлены глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Финляндии и Франции, Александр Стубб и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони.

В переговорах по Украине уже наступил « переломный момент », считают фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

15 декабря в Берлине состоялся второй раунд переговоров Зеленского с Уиткоффом и Кушнером. Первая встреча прошла накануне и длилась более пяти часов.

Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в ходе переговоров удалось решить 90% вопросов, при этом ряд тем остается нерешенным. Среди них, как заявил ранее Зеленский, территориальный вопрос.