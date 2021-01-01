ВТБ допустил возвращение в число акционеров «Первого канала»

Взнос в уставный капитал «Первого канала», который необходим для финансового оздоровления убыточного вещателя, готов сделать ВТБ. Таким образом, банк вновь может стать акционером телеканала

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Частным акционером, который сделает взнос в уставный капитал АО «Первый канал», будет ВТБ, сообщил РБК источник на телевизионном рынке. Представитель ВТБ подтвердил эту информацию: «Да, мы рассматриваем такую возможность». Никаких деталей представитель ВТБ не раскрыл.

Президент Владимир Путин 21 декабря подписал указ «Об увеличении акционерного капитала АО «Первый канал». Это сделано, чтобы финансово оздоровить вещателя, уточнила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

До сентября 2020 года банку ВТБ принадлежало 20% «Первого канала» — этот пакет весной 2019 года был приобретен у Романа Абрамовича. Но в сентябре 2020-го ВТБ объявил о том, что перестал быть акционером «Первого канала», не сообщив, кому достался его пакет. Источники РБК на рынке утверждали, что он вернулся обратно к Абрамовичу. Представитель бизнесмена, как и пресс-служба самого «Первого канала», это никак не комментировали.

ВТБ перестал быть акционером «Первого канала» в преддверии того, как в правительстве должны были решить вопрос с финансовой поддержкой вещателя, который оставался убыточным на протяжении многих лет. По состоянию на 31 декабря 2019 года только кредиторская задолженность АО «Первый канал» достигала 20,4 млрд руб., следует из данных базы СПАРК. В 2019 году чистый убыток АО «Первый канал» по РСБУ равнялся 4,1 млрд руб. при выручке почти 27 млрд руб.