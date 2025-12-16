США хотят как можно быстрее достичь мира, а Украине нужно обеспечить качество этого мира, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«В первой версии из 28 пунктов были деструктивные позиции — сегодня их нет. Это не значит, что у нас идеальный план, но это очень рабочая версия. И не хочется, чтобы изъятые пункты в тех или иных формулировках появлялись в других документах», — сказал Зеленский.

Sky News и Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщили, что после переговоров делегаций Украины и США в Берлине 90% вопросов мирного соглашения решены. Ключевыми темами переговоров, по словам собеседника, были гарантии безопасности для Киева по аналогии со статьей 5 Устава НАТО и территориальные вопросы. Зеленский признал, что позиции Киева и Вашингтона по поводу территорий расходятся, он назвал вопрос уступок болезненным, а переговоры в Берлине — непростыми, но продуктивными.

Материал дополняется