 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп ответил на вопрос о территориях фразой «они уже потеряли часть»

Трамп об уступке территории Украиной: они уже потеряли часть территории
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент США, отвечая на вопрос, придется ли Украине уступать какие-либо территории, заявил: «Честно говоря, они уже потеряли часть территории». «Какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России, говорил Ушаков

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, придется ли Украине уступать какие-либо территории, заявил: «Честно говоря, они уже потеряли часть территории».

Он отметил, что стороны «ближе» к урегулированию, чем «когда-либо». По его словам, у него нет «никаких временных рамок» для достижения мирной сделки.

По данным Reuters, США сказали Украине в ходе переговоров в Берлине, что в рамках любого мирного соглашения она должна согласиться на вывод войск из Донбасса.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал вопрос территориальных уступок «болезненным». «Откровенно говоря, у нас по-прежнему разные позиции [с США]», — сказал он, но выразил уверенность, что удастся найти компромисс с помощью Вашингтона.

Европа показала Трампу предложение о территориальных уступках Украины
Политика
Фридрих Мерц

The Wall Street Journal и Bloomberg сообщали, что в Берлине украинский президент отказался выводить войска из Донбасса. Он настаивает на том, чтобы отправной точкой в переговорах была текущая линия фронта. По информации Politico, Киев также отверг американское предложение о создании демилитаризованной «свободной экономической зоны».

Также пункт о создании демилитаризованной зоны в Донбассе включили Украина и европейские партнеры в свой мирный план, переданный Вашингтону 10 декабря. Киев считает, что из зоны должны быть выведены как украинские, так и российские войска с обеих сторон нынешней линии соприкосновения в Донбассе.

Помощник российского президента Юрий Ушаков называл территориальный вопрос одним из ключевых для Москвы. Он заявлял, что без него российская сторона «не видит разрешения кризиса» и что, «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России. «Если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации», — говорил Ушаков, подчеркнув, что прекращение огня возможно только после того, как Киев выведет оттуда свои войска.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Украина территории уступки
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Турция призвала Украину согласиться на территориальные потери ради мира
Политика
WP узнала о споре по территориям на переговорах США и Украины по миру
Политика
Зеленский исключил компромисс по территориям ради мира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 02:06 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 02:06
Axios сообщил о возможном участии Харрис в президентской гонке 2028 года Политика, 02:09
Трамп назвал «долгими и плодотворными» переговоры с лидерами ЕС и НАТО Политика, 01:46
Зеленский заявил, что США стремятся к быстрому миру, а Киев — к качеству Политика, 01:39
Трамп ответил на вопрос о территориях фразой «они уже потеряли часть» Политика, 01:19
Что такое «эффект Долиной» и какие последствия он имеет для россиян Экономика, 01:00
Лукашенко заявил об открытых дверях Белоруссии для Мадуро Политика, 00:55
Переводчица Зеленского оговорилась и перепутала «войска» и «трупы» Политика, 00:45
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп заявил о недавнем разговоре с Путиным Политика, 00:12
Российские ученые заявили о разработке «часов возраста» Общество, 00:04
Кто и как инвестирует в России в лекарство от старости и жизнь до 150 летПодписка на РБК, 00:02
Орбан пригрозил ЕС судом, если мнение Венгрии об активах России не учтут Политика, 15 дек, 23:41
Экс-министр молодежи и спорта ДНР погиб под Красноармейском Политика, 15 дек, 23:36
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 15 дек, 23:30
Трамп заявил, что урегулирование на Украине «ближе, чем когда-либо» Политика, 15 дек, 23:27