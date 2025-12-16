Президент США, отвечая на вопрос, придется ли Украине уступать какие-либо территории, заявил: «Честно говоря, они уже потеряли часть территории». «Какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России, говорил Ушаков

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, придется ли Украине уступать какие-либо территории, заявил: «Честно говоря, они уже потеряли часть территории».

Он отметил, что стороны «ближе» к урегулированию, чем «когда-либо». По его словам, у него нет «никаких временных рамок» для достижения мирной сделки.

По данным Reuters, США сказали Украине в ходе переговоров в Берлине, что в рамках любого мирного соглашения она должна согласиться на вывод войск из Донбасса.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал вопрос территориальных уступок «болезненным». «Откровенно говоря, у нас по-прежнему разные позиции [с США]», — сказал он, но выразил уверенность, что удастся найти компромисс с помощью Вашингтона.

The Wall Street Journal и Bloomberg сообщали, что в Берлине украинский президент отказался выводить войска из Донбасса. Он настаивает на том, чтобы отправной точкой в переговорах была текущая линия фронта. По информации Politico, Киев также отверг американское предложение о создании демилитаризованной «свободной экономической зоны».

Также пункт о создании демилитаризованной зоны в Донбассе включили Украина и европейские партнеры в свой мирный план, переданный Вашингтону 10 декабря. Киев считает, что из зоны должны быть выведены как украинские, так и российские войска с обеих сторон нынешней линии соприкосновения в Донбассе.

Помощник российского президента Юрий Ушаков называл территориальный вопрос одним из ключевых для Москвы. Он заявлял, что без него российская сторона «не видит разрешения кризиса» и что, «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России. «Если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации», — говорил Ушаков, подчеркнув, что прекращение огня возможно только после того, как Киев выведет оттуда свои войска.