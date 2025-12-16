Трамп: состоялись очень долгие и плодотворные переговоры с лидерами ЕС и НАТО

Трамп назвал «долгими и плодотворными» переговоры с лидерами ЕС и НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень долгие и очень плодотворные переговоры» с лидерами ряда стран Европейского союза и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом республиканец сообщил журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

«Я поговорил с главами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов. У нас были очень долгие и очень плодотворные переговоры», — сказал Трамп.

Он добавил, что также состоялась «долгая беседа» с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, российско-украинский конфликт «ближе к завершению, чем когда-либо». Трамп отметил, что в мирном процессе важную роль играют страны Евросоюза: «Мы получаем огромную поддержку от европейских лидеров, они тоже хотят прекратить [конфликт]».

Ранее в Берлине прошли два раунда переговоров Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером: встреча 14 декабря продолжалась более пяти часов, а 15 декабря — свыше двух часов.

По данным Axios, на переговорах был достигнут прогресс по гарантиям безопасности для Украины, однако существенные разногласия по территориальному вопросу сохраняются, что подтвердил и Зеленский. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в ходе переговоров удалось решить 90% вопросов.

Вечером 15 декабря в немецкой столице стартовал еще один раунд переговоров с участием Зеленского, к которым наряду с Уиткоффом и Кушнером присоединились лидеры стран Евросоюза, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.