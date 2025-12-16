 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп назвал «долгими и плодотворными» переговоры с лидерами ЕС и НАТО

Трамп: состоялись очень долгие и плодотворные переговоры с лидерами ЕС и НАТО
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень долгие и очень плодотворные переговоры» с лидерами ряда стран Европейского союза и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом республиканец сообщил журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

«Я поговорил с главами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов. У нас были очень долгие и очень плодотворные переговоры», — сказал Трамп.

Он добавил, что также состоялась «долгая беседа» с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, российско-украинский конфликт «ближе к завершению, чем когда-либо». Трамп отметил, что в мирном процессе важную роль играют страны Евросоюза: «Мы получаем огромную поддержку от европейских лидеров, они тоже хотят прекратить [конфликт]».

Трамп заявил о недавнем разговоре с Путиным
Политика

Ранее в Берлине прошли два раунда переговоров Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером: встреча 14 декабря продолжалась более пяти часов, а 15 декабря — свыше двух часов.

По данным Axios, на переговорах был достигнут прогресс по гарантиям безопасности для Украины, однако существенные разногласия по территориальному вопросу сохраняются, что подтвердил и Зеленский. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в ходе переговоров удалось решить 90% вопросов.

Вечером 15 декабря в немецкой столице стартовал еще один раунд переговоров с участием Зеленского, к которым наряду с Уиткоффом и Кушнером присоединились лидеры стран Евросоюза, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп США Европа НАТО переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Axios узнал, что США и Украина могут провести новые переговоры в Майами
Политика
На какие уступки согласилась Украина по итогам переговоров в Берлине
Политика
В Кремле заявили об ожидании итогов переговоров в Берлине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 01:56 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 01:56
Axios сообщил о возможном участии Харрис в президентской гонке 2028 года Политика, 02:09
Трамп назвал «долгими и плодотворными» переговоры с лидерами ЕС и НАТО Политика, 01:46
Зеленский заявил, что США стремятся к быстрому миру, а Киев — к качеству Политика, 01:39
Трамп ответил на вопрос о территориях фразой «они уже потеряли часть» Политика, 01:19
Что такое «эффект Долиной» и какие последствия он имеет для россиян Экономика, 01:00
Лукашенко заявил об открытых дверях Белоруссии для Мадуро Политика, 00:55
Переводчица Зеленского оговорилась и перепутала «войска» и «трупы» Политика, 00:45
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп заявил о недавнем разговоре с Путиным Политика, 00:12
Российские ученые заявили о разработке «часов возраста» Общество, 00:04
Кто и как инвестирует в России в лекарство от старости и жизнь до 150 летПодписка на РБК, 00:02
Орбан пригрозил ЕС судом, если мнение Венгрии об активах России не учтут Политика, 15 дек, 23:41
Экс-министр молодежи и спорта ДНР погиб под Красноармейском Политика, 15 дек, 23:36
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 15 дек, 23:30
Трамп заявил, что урегулирование на Украине «ближе, чем когда-либо» Политика, 15 дек, 23:27