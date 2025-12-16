Российские ученые заявили о разработке «часов возраста»

Российские ученые разработали калькуляторы для определения биологического возраста органов человека, выделили ключевые маркеры старения и намерены сделать лекарство, замедляющее его

Российские ученые изучают, как можно измерить биологический возраст человека и его внутренних органов, какие молекулы замедляют старение человека и есть ли в обычной пище человека природные геропротекторы. Это делается для того, чтобы изучить механизмы старения и найти средства, которые могут замедлить этот процесс, рассказали РБК ученые трех крупных исследовательских университетов.

В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова сообщили об измерении скорости старения организма и его отдельных частей. В институте разработали калькуляторы для определения биологического возраста разных органов и систем. «Это позволяет нам диагностировать старение фактически, и затем уже оценивать эффективность вмешательств», — поясняет директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. НИ. Пирогова, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

В институте также изучают процессы старения мозга и ухудшения его когнитивных функций, а также снижения массы и силы мышцы из-за возраста.

В РНИМУ им. Пирогова разработали специальные молекулы — лекарственные средства, которые уничтожают «клетки старения» — клетки, которые прекратили делиться и накапливаются в организме с возрастом. Таким образом такие молекулы замедляют старение организма.

В Российском научном центре хирургии им. академика Петровского изучают биологический возраст человека и разрабатывают «часы биологического возраста», рассказал директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев. «Чтобы понять, какие показатели лучше всего отражают истинное старение, институт принял участие в масштабном исследовании с участием 60 экспертов со всего мира. В итоге выделили 14 ключевых маркеров старения. Среди них сила мышц, скорость ходьбы, показатели воспаления в крови и даже изменения в ДНК», — пояснил он.

Помимо этого, там ищут и тестируют геропротекторы — вещества, которые воздействуют на сами механизмы старения, предриски заболеваний, замедляя его и снижая риск возрастных заболеваний. В рамках эксперимента домашним кошкам вместе с едой давали, например, экстракты зеленого чая, виноградных косточек, куркумина, грейпфрута. В итоге у животных снизился уровень креатинина в крови на 15% (это говорит об улучшении работы почек), снизились маркеры воспаления, уменьшилась активность генов клеточного старения и активировались белки долголетия, пояснил Москалев.

В НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ в числе прочего занимаются изучением механизма аутофагии — самоочистки и восстановления клеток. С возрастом этот процесс «затухает», что является одной из причин клеточного старения, пояснила младший научный сотрудник НИИ Екатерина Гусева.

По ее словам, есть несколько активных молекул, которые продлевают жизни нематод (червей) на 30%. Сейчас в университете исследую их эффективность на мышах, и в следующем году планируют доклинические исследования на крысах и морских свинках.