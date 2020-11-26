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Иностранные инвесторы вдохнули Ozon
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Иностранные инвесторы вдохнули Ozon
Газета № 100 (3267) (2611) Технологии и медиа,
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Иностранные инвесторы вдохнули Ozon

Один из крупнейших российских интернет-магазинов успешно провел IPO
Baring Vostok, старейший акционер компании Ozon, назвал «сумасшедшим успехом» IPO компании на американской и российских биржах. Компания привлекла $990 млн, а ее капитализация превысила $7,1 млрд
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Сумасшедшим успехом» назвала первичное размещение (IPO) американских депозитарных акций (ADS) Ozon старший партнер Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева, выступая на торжественном запуске торгов на Московской бирже в среду, 25 ноября (трансляция велась на сайте биржи).

По факту торги бумагами начались во вторник вечером одновременно с американской биржей NASDAQ. Всего компания Ozon продала 33 млн ADS по цене $30 и привлекла $990 млн, а с учетом возможности реализации 30-дневного опциона андеррайтеров на 4,95 млн ценных бумаг сумма превысит $1 млрд. В течение торгового дня стоимость бумаг достигала $43,5, а по итогам торгов составила $40,18, что на 34% выше стоимости размещения. Капитализация компании достигла $7,1 млрд. В среду, 25 ноября, на открытии торгов котировки Ozon выросли на 5%, до $42,3 за бумагу, но потом цена корректировалась.

На Московской бирже во вторник стоимость бумаг Ozon выросла с 2395 до 2820 руб., а на следующей день выросла до 3030 руб. На Санкт-Петербургской бирже цена ADS после 21:00 превысила $43,1, к закрытию этот показатель снизился до $39,85, а на следующей день вырос до $40,11.

Технологии и медиа
Бумаги Ozon выросли более чем на 30% на открытии торгов в США Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Как подчеркнула Ивашенцева, Baring Vostok инвестировал в Ozon 21 год назад и на тот момент оценка компании составляла $6 млн, а сейчас «превысила $6 млрд». «Думаю, в моей команде мало людей, кто верил, что мы дойдем до такого сумасшедшего успеха», — отметила она.

Baring Vostok наряду с АФК «Система» являются крупнейшими акционерами Ozon. Одновременно с IPO они купили у компании по 67,5 млн акций в рамках частного размещения, заплатив в сумме $135 млн. В итоге доли «Системы» и Baring составили по 37,2%, еще 6,2% — у группы топ-менеджеров и членов совета директоров компании, 4,7% — у фонда Index Ventures, 4,5% — у Princeville Global.

Гендиректор Ozon Александр Шульгин заявил, что в компании также довольны тем, как прошло размещение, менеджмент увидел, что инвесторы «верят в компанию», размещение дало «возможность для дальнейшего роста». Привлеченные средства компания намерена направить на продолжение строительства фулфилмент-центров и увеличение штата ИТ-инженеров. «Мы убыточная компания и останемся такой еще пару лет, потому что рынок активно растет и нужно инвестировать», — отметил Шульгин. По его словам, в ближайшее время компания продолжит быть «крайне сфокусирована на российском рынке», но в будущем не исключает выход на рынки других стран. «Мы видим, что у России гигантский потенциал роста, в первую очередь нужно сделать то, что наши клиенты ждут от нас прямо сейчас. Далее [можем] использовать технологии, которые мы наработали. Почему нет. Вполне возможно», — сообщил Шульгин.

Изначально Ozon планировала разместить 30 млн ADS по цене от $22,5 до $27,5 за штуку, еще 4,5 млн ADS должны были получить андеррайтеры. Однако в связи с высоким спросом со стороны инвесторов объем размещаемых бумаг и их стоимость были увеличены. Чистая выручка компании от размещения должна составить от $922 млн до $1,06 млрд, если андеррайтеры реализуют свои опционы.

Как размещение воспринял рынок

Опрошенные РБК аналитики также считают результаты размещения Ozon успешными. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал РБК, что книга заявок на участие в размещении Ozon была переподписана в 20–25 раз, поэтому высокий спрос на акции компании на биржах был ожидаемым. При этом он подчеркнул, что в России аллокация физическим лицам достигла в среднем 15%, а институциональным инвесторам, паевым инвестиционным фондам и другим профессионалам — до 5%. «Похоже, основной объем бумаг забрали американские фонды, учитывая, что основными организаторами IPO выступили американские компании Morgan Stanley и Goldman Sachs. При этом российским физическим лицам дали больше аллокацию, чтобы были большие объемы и высокая ликвидность на торгах. Это влияет на последующее включение в индексы, благодаря чему акции останутся или на текущих высоких уровнях, или могут еще подрасти», — рассуждает он.

Старший аналитик «Атона» Виктор Дима связал интерес иностранных компаний к IPO Ozon с тем, что это фактически единственная возможность инвестировать в российский сегмент e-commerce. «Американская биржа всегда была очень хорошим местом для технологических компаний, и по сравнению с другими биржами на ней можно намного легче и качественнее собрать инвесторскую базу. При этом рынок готов смотреть на интересные компании, это доказывает тот рост стоимости бумаг, который мы видим», — добавил он.

Технологии и медиа
Ozon заплатил Сбербанку ₽1 млрд после конфликта Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

По оценке INFOLine, объем российского рынка электронной коммерции в 2020 году достигнет 2,7 трлн руб., что на 34% больше, чем годом ранее. На внутренний рынок (без учета трансграничной торговли) придется 2,1 трлн руб. против 1,4 трлн руб. в 2019-м. С 2016 по 2019 год среднегодовой темп роста всего e-commerce в стране составил примерно 20%, а во внутреннем сегменте — 26%. К 2025 году весь российский рынок e-commerce может достичь 7,64 трлн руб., из которых 6,8 трлн руб. составит внутренний рынок, то есть последний показатель будет расти в среднем на 29,7% в год, а трансграничный сегмент — всего на 6%. При этом объем глобального рынка e-commerce в 2019 году составил $9,09 трлн и до 2027 года будет расти в среднем на 14,7% в год, оценивало аналитическое агентство Grand View Research.

В отчете банка «Уралсиб» отмечается, что успешное IPO также указывает на удачно выбранное время для размещения. По мнению авторов отчета, высокая оценка стоимости Ozon может косвенно поддержать котировки акций других российских интернет-компаний, таких как «Яндекс» и Mail.ru Group.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время акции Ozon будут торговаться существенно выше цены размещения, что связано с интересом инвесторов к российскому сектору e-commerce, особенно на фоне пандемии и позитивного внешнего фона на рынках», — отметила старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.

Авторы: Владислав Скобелев, Анна Балашова.
Теги: Ozon , IPO
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