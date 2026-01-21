Глава IIHF заявил о желании МОК полноценно вернуть Россию к Играм-2028
Международный олимпийский комитет (МОК) сосредоточен на том, чтобы дать возможность российским командам успеть вернуться к Олимпиаде 2028 года, заявил The Athletic президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.
МОК в декабре рекомендовал сохранить для россиян и белорусов нейтральный статус и допуск только в индивидуальных дисциплинах на взрослых турнирах, при этом отменил все ограничения для юниорских соревнований.
Тардиф отметил, что обычно IIHF следует рекомендациям МОК, а взрослые сборные будут допущены «когда придет время».
По его словам, на данный момент «невозможно разобраться с организацией чемпионата мира и возвращением России в контексте текущей ситуации».
IIHF с 2022 года не допускает россиян и белорусов на свои турниры, в том числе Олимпиаду в Италии.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов
Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине