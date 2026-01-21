Глава IIHF заявил о желании МОК полноценно вернуть Россию к Играм-2028

Тардиф считает, что МОК пытается создать условия для возвращения российских команд до 2028 года. IIHF, по его словам, вернет россиян, «когда придет время»

Люк Тардиф (Фото: Christopher Katsarov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Международный олимпийский комитет (МОК) сосредоточен на том, чтобы дать возможность российским командам успеть вернуться к Олимпиаде 2028 года, заявил The Athletic президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

МОК в декабре рекомендовал сохранить для россиян и белорусов нейтральный статус и допуск только в индивидуальных дисциплинах на взрослых турнирах, при этом отменил все ограничения для юниорских соревнований.

Тардиф отметил, что обычно IIHF следует рекомендациям МОК, а взрослые сборные будут допущены «когда придет время».

По его словам, на данный момент «невозможно разобраться с организацией чемпионата мира и возвращением России в контексте текущей ситуации».

IIHF с 2022 года не допускает россиян и белорусов на свои турниры, в том числе Олимпиаду в Италии.