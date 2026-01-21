Силы ПВО за два часа сбили 52 БПЛА над Кубанью и Крымом

Фото: Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа над Азовским и Черным морями, Крымом и Краснодарским краем, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Дроны сбили в период с 18:00 до 20:00 мск. Больше всего БПЛА уничтожили над Азовским морем — 36 дронов. Еще восемь военные перехватили над Черным морем и по четыре — над Крымом и Краснодарским краем.

В аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на полеты гражданских самолетов. В пресс-службе Росавиации отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.