Силы ПВО за два часа сбили 52 БПЛА над Кубанью и Крымом
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника самолетного типа над Азовским и Черным морями, Крымом и Краснодарским краем, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
Дроны сбили в период с 18:00 до 20:00 мск. Больше всего БПЛА уничтожили над Азовским морем — 36 дронов. Еще восемь военные перехватили над Черным морем и по четыре — над Крымом и Краснодарским краем.
В аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на полеты гражданских самолетов. В пресс-службе Росавиации отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов
Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине