Российский чемпион НХЛ вернулся в состав «Колорадо» после автоаварии

Попавший в ДТП Ничушкин вернулся в состав «Колорадо»
Ничушкин перед предыдущим матчем 20 января попал в ДТП. Тренер «Колорадо» сообщил, что россиянин готов выйти на ближайший матч с «Анахаймом»
Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин (Фото: David Jensen / Getty Images)

Российский нападающий Валерий Ничушкин готов сыграть в ближайшем матче «Колорадо Эвеланш» с «Анахайм Дакс», сообщил главный тренер команды Джаред Беднар. Его слова приводит журналист Адриан Эрнандес в соцсети X.

Матч пройдет 22 января (начало в 5:00 мск).

Ничушкин пропустил предыдущую игру с «Вашингтон Кэпиталз» 20 января (5:2), попав по дороге на арену в ДТП.

Российский чемпион НХЛ попал в ДТП и пропустил матч с «Вашингтоном»
Спорт
Валерий Ничушкин

Тогда Беднар сообщил, что россиянин получил незначительные травмы и с ним все в порядке.

У Ничушкина 11 голов и 16 передач в 38 матчах сезона. В 2022 году он выиграл с «Колорадо» Кубок Стэнли.

Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Валерий Ничушкин Колорадо Эвеланш
