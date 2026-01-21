Российский чемпион НХЛ вернулся в состав «Колорадо» после автоаварии
Российский нападающий Валерий Ничушкин готов сыграть в ближайшем матче «Колорадо Эвеланш» с «Анахайм Дакс», сообщил главный тренер команды Джаред Беднар. Его слова приводит журналист Адриан Эрнандес в соцсети X.
Матч пройдет 22 января (начало в 5:00 мск).
Ничушкин пропустил предыдущую игру с «Вашингтон Кэпиталз» 20 января (5:2), попав по дороге на арену в ДТП.
Тогда Беднар сообщил, что россиянин получил незначительные травмы и с ним все в порядке.
У Ничушкина 11 голов и 16 передач в 38 матчах сезона. В 2022 году он выиграл с «Колорадо» Кубок Стэнли.
