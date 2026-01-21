Жителей Гренландии призвали запастись водой, едой и лекарствами

Правительство Гренландии порекомендовало жителям запастить теплыми одеялами и другими предметами первой необходимости на пять дней на случай чрезвычайной ситуации

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Министр охоты, рыболовства и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг представил жителям острова рекомендации, в которых изложены действия, которые должны предпринять граждане Гренландии в случае «кризиса». В рекомендациях содержатся советы для домохозяйств о том, как справиться с отключениями электроэнергии в течение пяти дней, передает BBC.

Правительство Гренландии, согласно KNR, порекомендовало жителям в брошюре запастись:

тремя литрами воды на человека в день в каждом домохозяйстве;

продуктами, которые можно хранить вне морозильной камеры или холодильника и которые желательно не требуют подогрева;

альтернативным источником тепла для приготовления пищи без электричества, например грилем или походной плитой;

лекарствами и аптечкой первой помощи;

гигиеническими принадлежностями на пять дней, включая туалетную бумагу, пакеты для мусора и средства гигиены;

теплыми одеялами, свечами и батарейками.

Советы для домохозяйств появились незадолго до заявления президента США Дональда Трампа в Давосе о его нежелании брать под контроль Гренландию при помощи военной силы.

По словам Питера Борга, эти рекомендации — «страховка» на случай непредвиденных обстоятельств.

Кризис вокруг Гренландии обострился после того, как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, находящейся под контролем Дании. Он утверждал, что остров «окружен» российским и китайским флотами и «абсолютно необходим» для обороны Соединенных Штатов.

Video



В ходе своего выступления в Давосе американский президент напомнил, что США планируют разместить на Гренландии элементы системы ПРО «Золотой купол» для сдерживания противников Вашингтона.

«Золотой купол» (англ. Golden Dome) — это проект США по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты материковой части Америки. Программа направлена на защиту Северо-Американского континента от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, включая ядерные, а также беспилотников. Ее основу составят датчики и перехватчики космического базирования.

Дания, которой принадлежит Гренландия, усилила военное присутствие на острове, отправив на остров дополнительные войска, из-за опасений дальнейшего развития кризиса в отношениях Европы и Америки. Восемь стран НАТО, против которых США ввели десятипроцентные пошлины, заявили, что поддерживают территориальную целостность Дании.